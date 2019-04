Jorge Pastor, único murciano entre los 50 mejores estudiantes de Bachillerato de España El estudiante murciano Jorge Pastor Zaragoza (der.), uno de los 50 mejores de Bachillerato de España. / J. P. El alumno del IES Sanje de Alcantarilla gana una Beca Europa, que le permitirá disfrutar de un viaje, de 20 días de duración, en el que visitará las capitales universitarias de Europa más importantes FERNANDO PERALS Murcia Martes, 16 abril 2019, 20:19

Jorge Pastor Zaragoza (Murcia, 2001) ha sido seleccionado entre los 50 mejores alumnos de Bachillerato de toda España en la XIV edición del Programa Becas Europa de la Universidad Francisco de Vitoria. Estudia el Bachillerato especial 'Mares', que consiste en la investigación de un proyecto a través de la rama científica, en el IES Sanje de Alcantarilla.

«Estoy muy sorprendido y agradecido por haber logrado este éxito. Empecé el proceso hace más de un año y no me esperaba llegar hasta aquí. No se trata de un concurso como tal. Yo comencé porque quería conocerme a mí mismo y desarrollarme como persona. Es una sorpresa estar entre los 50 mejores y siento mucha alegría», relata el protagonista.

El proceso para llegar a estar entre los elegidos es largo y nada sencillo. Jorge pasó la primera fase en abril de 2018. En ella están presentes los 3.000 alumnos con mejor expediente académico de toda España. «Se trata de una prueba de preguntas variadas y de respuesta personal como '¿qué harías con un millón de euros?'».

La segunda fase tuvo lugar en junio. A ella acceden 800 estudiantes elegidos en la primera prueba. «La segunda consiste en un vídeo de un minuto de duración explicando por qué mereces la Beca Europa. El principal mensaje que quería transmitir fue que quería llegar a ser vital e involucrarme en la sociedad en la que vivimos». En septiembre envió el vídeo y dos meses después le confirmaron que pasaba a la fase final. Lo siguiente fue un test psicotécnico y otro en inglés, que también le llevaron hasta la tercera y última prueba.

El último escalón para llegar a estar donde hoy, entre los mejores alumnos de Bachillerato del país, constaba de tres fases: «En la primera realicé un trabajo sobre la inmigración e integración en la sociedad. En la segunda llevé a cabo un proyecto grupal centrado en la llegada, trámites, acogida y proporción de servicios y cursos para lograr un empleo y la integración en la sociedad de un inmigrante. Tras esto, en marzo, llegan a la última prueba los 200 mejores. Es un fin de semana en la Universidad Francisco de Vitoria donde realizas diversas pruebas para saber tu nivel. La parte principal era una entrevista con el personal y la presentación del proyecto de inmigración».

Jorge mostró su enorme capacidad y fue designado como uno de los 50 mejores estudiantes de Bachillerato. Ahora, gozará de una Beca Europa, un premio que le permitirá disfrutar de un viaje, de 20 días de duración, a lo largo del mes de julio en el que tendrá la oportunidad de visitar las capitales universitarias de Europa más importantes.

A la pregunta '¿qué carrera quiere estudiar y que quiere ser en un futuro?', el joven talento murciano no tiene ninguna duda: «Quiero estudiar Ingeniería de Automoción. Los coches son mi pasión y me gustaría dejar mi huella en la revolución de los medios de transporte que vivimos hoy en día».

La clave en los estudios, para él, es clara: «Es vital una buena organización. Cuando tienes que hacer algo, no debes dejarlo para otro día». Jorge Pastor Zaragoza tiene una mente privilegiada, y así lo ha demostrado. En pocos meses llegará a la universidad para seguir cumpliendo sus retos personales y convertirse en la figura que anhela en el futuro.