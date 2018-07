La huelga de Ryanair no se nota en San Javier, pero sí se cancelan vuelos en Alicante Lidia y su esposo, ayer, en el aeropuerto de San Javier. / N. GARCÍA / AGM La primera jornada del paro concluye sin grandes incidencias en los aeropuertos, donde se suspendieron 29 conexiones JUAN RUIZ PALACIOS y E. MARTÍNEZ MADRID. Jueves, 26 julio 2018, 01:28

La primera de las dos jornadas de huelga convocadas por los tripulantes de cabina en Ryanair transcurrió ayer sin incidencias reseñables en los aeropuertos españoles, aunque obligó a cancelar 29 vuelos programados por la aerolínea irlandesa. Al paro de tripulantes convocado en España, Portugal y Bélgica se unió la huelga de 24 horas de los sindicatos italianos de pilotos y tripulantes de cabina.

Las más de 65.000 personas que se vieron afectadas por cancelaciones o retrasos verán reembolsado el precio del billete si no pueden viajar en la nueva fecha que les dará la compañía, según anunció el martes la propia empresa. Aunque muchos dudan de que esto sea así de sencillo porque, para compensar a todos los afectados por los paros, Ryanair tendrá que hacer frente a 20 millones de euros en indemnizaciones, según estimaciones de la empresa de gestión de reclamaciones Skycop.

Eran 570 operaciones aeroportuarias las programadas para este miércoles por Ryanair en España, las que incluyen todos los vuelos que salen y llegan a España. Tras las cancelaciones previstas quedaron programados 340 vuelos durante la primera jornada de huelga y, según la información proporcionada por Aena, a media tarde se habían operado 311.

«No quiero estar diez horas haciendo escalas para llegar a mi destino», se lamenta una afectada

La huelga no se notó ayer en el aeropuerto de San Javier, donde todos los vuelos transcurrieron con la más aparente normalidad. Allí, un trabajador de la compañía explicó a 'La Verdad' que el parón «no afecta a este aeropuerto, sino a los más grandes y en los que Ryanair tiene base». Beteta Sánchez y su hija hicieron cola para facturar sus maletas antes de viajar a Frankfurt. «Estos días atrás he estado informándome por si se cancelaba mi vuelo, pero no he tenido ningún problema. Desde la compañía nos dijeron hace una semana que si se producía alguna cancelación nos avisarían. Así que todo está bien», relató a este diario.

«Me han roto las vacaciones»

La huelga sí tuvo consencuencias en El Altet. Ayer, sobre las diez de la mañana, Lidia, una murciana de 32 años, se echó las manos a la cabeza después de hablar con los agentes de la compañía en el aeropuerto de San Javier. «Mi vuelo Alicante-Santiago de Compostela se ha cancelado. Soy murciana y he venido aquí para que me expliquen en Ryanair lo que tengo que hacer, y lo único que han hecho ha sido darme un papel con instrucciones. Vamos, que me tengo que buscar la vida», explicó enfadada Lidia, que estuvo acompañada por José, su esposo.

«Me han roto por completo mis vacaciones, porque esto te chafa todos tus planes. Me dicen que tengo derecho a una indemnización de 250 euros, y que si encuentro un vuelo con otra compañía, solo tendría que abonar la diferencia. Pero me dicen que entre en el chat de la página web y que hable con el operador», aseguró.

El enfado de Lidia aumentó cuando recordó que «he comprado una furgoneta de segunda mano en Vigo, y tenía que recogerla. Ahora no sé cómo lo haré para llegar allí. No hay vuelos directos y no quiero estar diez horas haciendo escalas». Su marido intentó calmarla en repetidas ocasiones. «Es lógico que ella esté así. Se iba un par de semanas de vacaciones y... ¿Ahora qué?», se preguntó. «Ahora vamos a casa a ver si hay manera de encontrar una solución. Pero le acaban de fastidiar las vacaciones que tenía programadas desde hacía un año».

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, afirmó que «los vuelos y los servicios mínimos decretados están funcionando bastante bien». Por su parte, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, señaló que tanto al Gobierno como a ella les hubiera «encantado» que en la mediación que propició su departamento entre Ryanair y los sindicatos de tripulantes de cabina «hubiera habido un acuerdo».

El director financiero de Aena, José Leo, confirmó las previsiones del gestor aeroportuario de que el volumen de pasajeros en España crezca un 5,5% en 2018 pese a la huelga de tripulantes de cabina, que tendrá, a su juicio, «un impacto «relativamente menor». Durante la jornada hubieron concentraciones de empleados de Ryanair en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Lanzarote, que finalizaron sin incidencias.