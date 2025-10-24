La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un coche preparado para repostar en una estación de servicio automática, ayer, junto a otra de bajo coste en la zona de Juan Borbón, en Murcia. Kiko Asunción/ AGM

Las gasolineras de bajo coste se duplican en dos años en la Región de Murcia y suponen ya tres de cada diez

Con la pandemia se produjo el gran salto de las estaciones de servicio automáticas en la Comunidad, que ascienden ya a 139

Zenón Guillén

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:38

Las gasolineras de bajo coste representan ya casi tres de cada diez estaciones de servicio en la Región de Murcia. Su modelo ... de precios más competitivos, con un repostaje simplificado y sin colas se consolida cada vez más entre los ciudadanos. En total, se contabilizan 139, con datos a fecha del pasado mes de mayo, cuando en 2013 ascendían a 63. Eso supone duplicar esa cifra en apenas dos años, un 120,63% superior. Además, el 29,57% de cuota alcanzada con respecto al conjunto de 470 gasolineras existente es el sexto mayor del país.

