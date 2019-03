Estudiantes murcianos se suman al '15-M climático' y secundarán la huelga mundial Estudiantes de la Facultad de Biología de la UMU que se sumarán a la movilización. / Vicente Vicéns / AGM La protesta 'Fridays For Future', iniciada por la adolescente sueca Greta Thunberg, llega a Murcia con una movilización el próximo viernes FUENSANTA CARRERES y PEPA GARCÍA Martes, 12 marzo 2019, 01:40

«Quiero que actúes como si tu casa estuviera en llamas, porque eso está pasando», afirmó a finales de enero la adolescente sueca Greta Thunberg, germen del movimiento ecologista mundial para frenar el cambio climático 'Fridays For Future'. Un movimiento que inició en agosto pasado, tras la ola de calor y los incendios forestales en Suecia. Faltó a clase para exigir al gobierno sueco que redujera las emisiones de carbono cumpliendo el Acuerdo de París. Y, tras las elecciones suecas, continuó con sus protestas los viernes y acudió a diversas movilizaciones mundiales. Pero fue su discurso ante la Cumbre del Clima de la ONU (COP24) en Polonia lo que le dio notoriedad mundial y extendió como una mancha de aceite la revolución verde entre niños, adolescentes y jóvenes para combatir ya el cambio climático. Un espíritu que ya bulle en la Región.

Desde hace semanas, estudiantes de enseñanzas medias y universidades organizan y movilizan a sus compañeros para sumarse a la huelga mundial, convocada para este viernes 15 de marzo también en Murcia y llamada a convertirse en un '15-M climático'. Quieren exigir a los políticos que frenen ya la emisión de gases de efecto invernadero. Urgen a los adultos al cambio porque el tiempo se agota.

HAY QUE SABER Quién: Estudiantes de enseñanzas medias y universidad. Cuándo y dónde: Viernes 15, en la plaza de la Universidad. A las 12.30 h., taller de pancartas; a las 13.30 h., manifestación; a las 15 h., comida en común; a las 16 h., micro abierto; a las 17 h., recogida de basuras desde el Cuartel de Artillería; a las 19 h., exposiciones frente al Ayuntamiento de Murcia. Saber más. En Facebook: Manifestación por el Clima; en Instagram: FridaysForFutureMurcia.

Entre los principales promotores están 15 alumnos de Bachillerato Internacional del IES Alfonso X y 3 de la Universidad de Murcia. «Si no protegemos ya el planeta, no protegeremos ni nuestro futuro ni nuestro presente», afirma sin ninguna duda Angelica Venturini. La Erasmus italiana de 26 años, que este año cursa Odontología en la UMU, se ha convertido en uno de los principales motores de esta movilización, junto a Alessandro Isolani, otro Erasmus italiano de Periodismo, y Alejandra García, una estudiante de Criminología de origen boliviano pero afincada en Murcia desde hace años. «Es fundamental decir claramente a los gobernantes que hay que actuar ahora porque si no vamos a pagar un precio muy alto».

Ola verde por el clima

La ola verde también ha llegado a Murcia de la mano de Pedro José Romero, Marta Flor Cremades, Clarisel Köppel y Javier Martínez Lomba, que a raíz del proyecto medioambiental 'Pack the Wrap' para un congreso internacional, se han unido a Angelica para movilizar a todos los estudiantes, empezando por sus compañeros del IES Alfonso X. «Además de la convocatoria para hacer pancartas para la manifestación (12.30 h.), la manifestación (13.30 h.), la comida en común (15 h.) y el micro abierto (16 h.), «a las 17 horas, saldremos del Cuartel de Artillería para hacer una recogida de basura por la ciudad: barrio del Carmen, Floridablanca, paseo del Malecón,... y terminaremos en la puerta del Ayuntamiento, hasta donde llevaremos la basura recogida y montaremos una exposición», cuenta Pedro, convencido de que la gente se va a sumar a la convocatoria porque «hay que hacer un cambio rápido. Además, esto no acaba aquí. Nuestra idea es seguir quejándonos y moviéndonos los viernes por las tardes para que se actúe ya».

Las redes sociales se han convertido en la principal herramienta para hacer de esta convocatoria un éxito que ven trascendental. La revuelta verde y joven, independiente de las organizaciones políticas pero con apoyo de algunas asociaciones locales, pretende evidenciar el enfado de niños, jóvenes y adolescentes con los responsables políticos y empresariales, pero también con los adultos en general. «Esto es un ultimátum», afirma Pedro José Romero. «Es una regañina en toda regla a la sociedad. Dejar el medio ambiente así es dejar a los hijos propios una situación horrible», opina Angelica Venturini antes de recordar la fecha y el lugar de la protesta. «Saldrá a las 13.30 horas desde la plaza de la Universidad, pasará por Santo Domingo, Trapería y Cardenal Belluga y terminará en La Glorieta».

Un toque de atención

La movilización también hierve estos días en la Facultad de Biología de la UMU, donde los estudiantes asisten con preocupación «a la inacción» de sus gobiernos y se han sumado al movimiento. «Hay que dar un toque de atención urgente, porque ya llegamos tarde, y el calentamiento global debería ser la primera preocupación de toda la sociedad; no vamos a tener segundas oportunidades», reclama el subdelegado de alumnos de Biología, Aarón Francisco Viveros. Como sus compañeros, asiste atento a la protesta que ha convertido a Greta Thunberg en símbolo juvenil de lucha contra el cambio climático y que promete llenar las plazas el viernes.

Con miles de seguidores, paros y manifestaciones en EE UU y Europa, este movimiento también agitó el interés de estudiantes que asistieron hace semanas a una charla sobre calentamiento global del profesor José Antonio García Charton. «Estamos en un momento trascendental. O salimos a la calle para exigir políticas serias de nuestros gobernantes frente al calentamiento global, o nos quedamos sin planeta», reclama Julia, alumna de Ciencias Ambientales de la UMU, convencida de que la ecología y el feminismo son «valores que miran por las personas, que defiende sus derechos. ¡Claro que tenemos valores!», reclama.

El próximo 15 de marzo, «el gran viernes», estudiantes de toda la Región tratarán de parar institutos y universidades y de llenar las calles en respuesta a la convocatoria de huelga mundial por el clima que persigue presionar a los políticos para que apliquen con urgencia medidas que frenen el cambio climático. En Murcia, la protesta terminará frente el Ayuntamiento, donde los estudiantes leerán un manifiesto para exigir «medidas que respeten nuestro medio ambiente y que no pongan en peligro nuestro futuro».