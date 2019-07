María Antonia Pérez: «Espero tener este año una propuesta sobre la cotización por ingresos reales» María Antonia Pérez León, directora general del Trabajo Autónomo. / LV La directora general del Trabajo Autónomo del Ministerio de Trabajo dice que «trabajamos en una nueva estrategia integral que permita desarrollar todo el potencial que tiene el trabajo autónomo» JULIÁN MOLLEJO Lunes, 15 julio 2019, 08:29

María Antonia Pérez, directora general del Trabajo Autónomo del Ministerio de Trabajo, participa mañana en Murcia en un nuevo foro de 'La Verdad' y Banco Sabadell centrado, en esta ocasión, en el trabajo por cuenta propia. En esta entrevista comenta la actualidad sobre dos importantes iniciativas del Gobierno en este ámbito, la estrategia @utónomos 2030 y la cotización por ingresos reales, y resalta el propósito ministerial de armonizar o coordinar las políticas regionales sobre autónomos.

-¿Para cuándo podría empezar a aplicarse la cotización de los autónomos según sus ingresos reales?

-La medida está incluida en el acuerdo que se firmó con los autónomos y que fue la base del real decreto ley del 28 de diciembre. Lo que ocurre es que lleva mucho trabajo técnico de soporte antes de poder desarrollarla. Seguridad Social se comprometió a tenerla a lo largo del año 2019, pero luego, con todo el periodo electoral, esos trabajos se han retrasado un poco. Están en ello, el compromiso existe, está firmado y yo confío en que a lo largo de lo que queda del año pueda haber una propuesta encima de la mesa para ir puliéndola y trabajando en ella.

-¿Hay alguna medida más de impulso al trabajo autónomo que tenga en perspectiva el Gobierno?

-Estamos trabajando en una nueva estrategia para los autónomos, que hemos denominado @utónomos 2030, porque cada vez el porcentaje de mujeres es mayor y porque queremos que sea una estrategia integral que permita desarrollar todo el potencial que tiene el trabajo autónomo. Queremos plasmar un conjunto de medidas posibles, desde el punto de vista fiscal, de la formación, de la prevención de riesgos... Un colectivo de 3.280.000 personas requiere una atención especial y el Gobierno de España tiene entre sus prioridades a los autónomos, pero además estamos ante un reto, ante un paradigma nuevo, que es la protección social que se apoyó con la ley de diciembre de 2018. A partir de ese momento, todos los autónomos tienen cubiertos los accidentes de trabajo, las enfermedades comunes, tienen derecho a la formación como el resto de trabajadores. A todo eso le queremos dar cobertura, además de propiciar herramientas para mejorar la situación de los jóvenes, de las mujeres, generar oportunidades en el medio rural.

-¿Tienen plazos para presentar esa nueva estrategia?

-Todavía está un poco en mantillas. La asistencia técnica la está desarrollando la Universidad Complutense y nos la tienen que presentar a lo largo de los próximos meses. Sobre la base de ese trabajo, empezaremos a incorporar las aportaciones del mundo autónomo, de las distintas organizaciones y del Ministerio.

-¿Qué opinión le merece la diversidad de medidas y ayudas en favor de los autónomos existente en todas las comunidades autónomas? ¿Se ha planteado el Ministerio armonizarlas de alguna manera?

-Debería ser posible armonizarlo, otra cosa es que cada comunidad es libre de establecer sus prioridades y tiene competencias para hacerlo. Pero debería ser posible armonizar esas medidas, buscar puntos de encuentro para que las buenas prácticas exitosas de algunas comunidades se puedan generalizar. Desde el Ministerio, pretendemos ser ese instrumento de armonización, de coordinación, de puesta en común. Por eso trabajamos en la puesta en marcha del Consejo de Trabajo Autónomo, que está previsto en la ley desde hace ocho años, pero no se ha llegado a crear. Es un órgano de participación, de asesoramiento e incluso de coordinación de políticas. Estamos haciendo el trabajo previo, que es el real decreto de representatividad de los autónomos, que lleva un procedimiento bastante largo. Ya hemos recibido el informe de la unidad de calidad ministerial y nos queda que pase por el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social y, posteriormente, por el Consejo de Ministros. Y, una vez tengamos la representatividad de las organizaciones de autónomos, es cuando pondremos en marcha el Consejo del Trabajo Autónomo.

-¿Qué se está haciendo desde el Gobierno para luchar contra el problema de los falsos autónomos?

-Nada más llegar elaboramos un plan para el trabajo digno y decente, uno de cuyos objetivos es evitar que haya falsos autónomos, falsas cooperativas. Todo el mundo debe tener una protección social adecuada y sus derechos cubiertos, pero también sus obligaciones. Los falsos autónomos son un problema para todos en la medida que no aportan y no cumplen con sus necesidades fiscales y son una amenaza para los autónomos que sí cumplen. También tenemos otras herramientas, como es la figura de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, que solo trabajan para una empresa. Pero lo que creemos que va ser fundamental es la cotización por ingresos reales y también ayudará el registro horario que se ha puesto. Desde el Ministerio, no solo desde mi departamento, también desde la Inspección, se está haciendo una labor ingente en ese campo.

-En el primer semestre el número de autónomos aumentó en 32.000 en España, el incremento más bajo desde 2013. ¿La desaceleración económica se está cebando en este colectivo?

-No creo que lo podamos tomar como una tendencia, habrá que esperar. Hay otros datos que también son importantes: cada vez es mayor el número de mujeres autónomas, cada vez hay muchas más personas con discapacidad que acceden al trabajo autónomo, hay muchas mujeres que, después de tener hijos, se reincorporan porque les hemos mejorado las condiciones... Tenemos que propiciar un espacio seguro, pero también que permita desarrollar la capacidad de innovación y la oportunidad que supone este trabajo para dar solución a algunos de los problemas de empleo que tenemos ahora mismo.