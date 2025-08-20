La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. GC

Detenido en la Región de Murcia el presunto autor de un disparo a un portero en un local de ocio de la Vega Baja

La víctima fue alcanzada en el abdomen y sufrió lesiones muy graves que requirieron intervención quirúrgica de urgencia

EP

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:39

La Guardia Civil detuvo en Almoradí a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa acusado de disparar a muy corta distancia a un portero de un local de ocio nocturno de la Vega Baja, que fue alcanzado en el abdomen y le causó lesiones muy graves que requirieron intervención quirúrgica de urgencia.

La investigación, desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Almoradí, se inició la misma noche del 1 de julio, día en el que ocurrieron los hechos, según informó el Instituto Armado.

Al parecer, el ahora detenido habría regresado al establecimiento horas después de haber sido desalojado y, cuando la víctima le impidió nuevamente el acceso, efectuó el disparo y huyó del lugar en un vehículo.

La investigación permitió determinar que el vehículo usado para la huida pertenecía a un familiar del sospechoso y se logró identificar al presunto autor del disparo. Asimismo, se consiguió ubicar en un domicilio de la provincia de Murcia el lugar donde se escondía el sospechoso.

Los agentes, con apoyo del Grupo Rural de Seguridad (GRS) de Barcelona, practicaron un registró en el domicilio, pero comprobaron que el sospechoso había huido.

Finalmente, el día 30 de julio el presunto autor de los hechos, al que le constan diversos antecedentes, fue localizado y detenido en Almoradí, siendo puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Orihuela, quien decretó su ingreso en prisión.

