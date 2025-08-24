Cristóbal Casado, el futuro alcalde de las calles que lo vieron crecer en Águilas

Gloria Piñero Domingo, 24 de agosto 2025, 07:23 Comenta Compartir

De niño a estudiante comprometido, de concejal entregado a padre orgulloso y, próximamente, alcalde de su ciudad. La trayectoria de Cristóbal Casado no solo refleja una vida de vocación pública, sino también el poder transformador del acompañamiento y la confianza de quienes caminan a tu lado. Porque, a veces, incluso los destinos que no imaginaste pueden volverse realidad cuando crees —y te creen— en el camino.

Nacido en Águilas, en 1988, Casado creció en un entorno familiar cálido que le ha aportado los valores de los que se enorgullece hoy en día. Y es que, la vida le ha puesto un gran reto por delante: asumir la alcaldía del lugar que lo vio crecer apenas siete meses después de haber sido padre.

Tras la inesperada renuncia de Mari Carmen Moreno, el socialista (actualmente segundo teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Contratación, Deportes, Comercio, Carnaval, Festejos y Patrimonio en el Ayuntamiento de Águilas), se convertirá, en la tercera semana de septiembre, en el nuevo regidor de esta bella localidad portuaria enclavada en plena Costa Cálida. Lo hará con tan solo 37 años.

Añadir esta nueva faceta a su historial le hará tener que desprenderse de algunas otras. Profesor de Educación Física con plaza en propiedad, amante del deporte, miembro de una chirigota y presidente de la peña carnavalera 'Si no salgo, reviento', tiene clara su prioridad. Su matrimonio y la crianza de su hijo es algo a lo que no piensa renunciar, incluso si eso supone poner en pausa el resto de proyectos personales.

Eso sí, a lo que tampoco piensa decir adiós es a los viajes en familia, a los que suele sumarse su compañero de cuatro patas, Ícaro, que le debe el nombre al monumento que rinde homenaje al célebre carnaval de la ciudad, del que queda claro que el futuro alcalde es un completo enamorado. Quizá no podrán volver a pisar México o Bélgica hasta que el pequeño celebre sus primeros cumpleaños, pero, tienen claro que siempre hay forma de realizar alguna escapada dentro de España con la ayuda de una silleta.

A pesar de llevar una década en política, Casado nunca soñó con ser alcalde. Casualidades de la vida hicieron que asumiera numerosas concejalías desde su entrada en el equipo de gobierno municipal, y su dedicación y capacidad de coordinación le han hecho ganarse la completa confianza de sus compañeros, quienes le han brindado todo su apoyo desde el primer momento. Y es que tiene claro que sin trabajo en equipo nada sería posible.

Así como su familia, sus amigos y miembros de su peña han entendido perfectamente también lo que supone este cambio radical, algo conmovedor para el futuro alcalde. Sabe que ser su presidente conlleva tiempo, dedicación, e implica una gran responsabilidad. Por eso le toca dar un paso atrás porque cree justo que esa tarea recaiga en alguien que pueda dar el cien por cien por ellos. De todas formas, seguirá acompañándoles durante los días más importantes, aunque tenga que ser vestido de traje y siguiendo el protocolo pertinente.

Sigue con los pies en la tierra y, echando la vista atrás, no se arrepiente de nada de su trayectoria vital. Si algo tuviera que recordarle al Cristóbal de niño, es que la formación es esencial y que gracias a sus ganas de estudiar conseguirá completar una carrera y unas oposiciones a la primera.

Tampoco faltan palabras de aliento para el Cristóbal actual. Le pide sobre todo paciencia, pero también que se mantenga humilde y no pierda de vista su principal objetivo: representar a sus vecinos con el mayor honor y cercanía posibles.

