La Consejería denuncia tres meses de retraso en las obras de soterramiento Acusa al delegado del Gobierno de «engañar» a la Región con la llegada del AVE en 2020, mientras que el PSOE defiende su calendario MANUEL BUITRAGO Miércoles, 13 febrero 2019, 01:13

La Consejería de Fomento considera que el soterramiento «ya acumula un retraso de tres meses respecto del cronograma que se manejaba en noviembre». A su juicio, esto implica que no va a ser posible que el corte del paso a nivel dure solo ocho meses, «puesto que no se puede volver abrir este cruce hasta que pasen los trenes bajo el túnel». En este sentido, sostiene que Diego Conesa «engaña a los vecinos diciendo que solo va a cortar el paso a nivel ocho meses. Si se han retrasado ya tres meses desde lo que tenían planificado en noviembre, ¿cuánto más se van a retrasar?». El departamento de Patricio Valverde afirmó que debido a la decisión de Diego Conesa «de que el AVE no llegue hasta que se complete el soterramiento, estos retrasos -más los que se seguirán produciendo conforme avancen las obras- se traducen automáticamente en meses en los que el AVE no llega, pudiendo estar aquí ya». Resaltó que el delegado también «engaña a toda la Región diciendo que las obras estarán terminadas en 2020».

José Ramón Díez de Revenga, director general de Transportes, Costas y Puertos de la Comunidad, denunció ayer estos retrasos momentos antes de asistir a la Comisión de Seguimiento. El Gobierno regional expresó su preocupación, ya que tras la visita que se realizó la semana pasada a las obras de soterramiento se contrastó la información con el plan de obra de Adif de noviembre del pasado año, del que se constatan «retrasos importan, informa EP. En concreto, Díez de Revenga dijo que no se cumple la planificación en tres tramos.

Los tramos Santiago el Mayor y Ronda Sur Según el cronograma de noviembre, y la información que maneja la Consejería, debía haberse iniciado la ejecución de la losa superior en la última semana de noviembre, y llevar ejecutadas hoy el 75% de la misma, pero no ha sido así. Tampoco se ha iniciado la excavación en mina. Ronda Sur y Senda de los Garres Debían estar terminadas las pantallas laterales en la tercera semana de diciembre. Aún se están ejecutando pantallas. Se tenía que haber iniciado la losa superior la segunda semana de diciembre, y llevar ejecutada la mitad. Se ha iniciado esta semana, con dos meses de retraso sobre el calendario inicial. Senda de los Garres y Tiñosa Tenía que haber comenzado la excavación de la rampa a inicios de noviembre, y lo ha hecho en febrero, al parecer con tres meses de retraso. Debía haberse iniciado la ejecución de la losa la primera semana de diciembre.

Respuesta de Hernández

La portavoz socialista el Ayuntamiento de Murcia, Susana Hernández, dijo que el compromiso del PSOE «hace que avancemos en plazos hacia el soterramiento del tren en el municipio». «Los técnicos han insistido, y así nos lo han hecho saber, que no encuentran inconvenientes para que los plazos aportados hasta la fecha se cumplan por mucho que desde el PP se empeñen en decir lo contrario». Hernández añadió que el retraso «al que el Gobierno regional puede hacer referencia es el acumulado en la llegada del AVE al municipio porque este proyecto no le ha interesado al PP durante años cuando lo que estaba previsto es que llegase soterrado a Murcia en el año 2014», dijo. El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos instó a las administraciones a que actúen con «máxima diligencia y coordinación».