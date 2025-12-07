La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Uno de los taxis que participarán en el evento. Ayto. Murcia

La iniciativa 'Taxi luz' acercará la iluminación navideña de Murcia a 80 usuarios de cuatro residencias de mayores

Tendrá lugar el 9 de diciembre y recorrerá la avenida de la Justicia, la plaza Circular, Gran Vía, la avenida de la Constitución y el barrio del Carmen, entre otros lugares

LA VERDAD

Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:34

Comenta

Los mayores de cuatro residencias de Murcia podrán disfrutar de la iluminación navideña gracias a 'Taxi luz', una propuesta altruista del sector del taxi para acercarles la Navidad y hacerles partícipes del ambiente especial que se vive en la ciudad.

Se trata de una acción que se lleva a cabo de forma simultánea en varias ciudades de España y en la que colabora el Ayuntamiento de Murcia. Gracias a esta actuación, 80 mayores podrán disfrutar de una jornada especial recorriendo las calles de la ciudad para contemplar la iluminación y decoración navideñas.

Para ello, se movilizarán una treintena de taxis para recogerles de forma gratuita en las puertas de las residencias Hermanitas de los Pobres, Emerá, Virgen del Carmen y Domusví, siendo ocho de ellos adaptados para garantizar la participación de aquellos que tienen movilidad reducida.

El Concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, destaca que, con esta iniciativa, «el sector del taxi vuelve a mostrar su solidaridad y el compromiso e implicación con la ciudad y nuestros mayores, siendo una pieza fundamental durante todo el año para garantizar sus desplazamientos, movilidad y autonomía».

Este evento ha crecido y se ha consolidado gracias al compromiso y buen hacer de los profesionales del taxi, que ha permitido la incorporación de nuevas residencias y multiplicar el número de personas que disfrutan de esta iniciativa solidaria.

El cortejo, escoltado por la Policía Local, saldrá este martes, 9 de diciembre, desde la avenida de la Justicia a las 18.30, pudiendo disfrutar de los lugares más emblemáticos, incluidos el árbol de Navidad de la plaza Circular o las luces de Gran Vía, avenida de la Constitución o el barrio del Carmen.

Cada vehículo acogerá a dos o tres personas, garantizando así que todos ellos dispongan de una vista privilegiada de la iluminación desde las ventanas de los taxis.

