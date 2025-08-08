La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una ambulancia acude a atender una emergencia. G. Carrión / AGM

Herido un motorista al colisionar con un coche en la autovía A-7 a la altura de Murcia

Varias llamadas alertaron al 112 del impacto ocurrido cerca de los centros comerciales

LA VERDAD

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:56

Un motorista de 41 años resultó herido en la tarde de este viernes tras colisionar con un turismo cuando circulaban ambos por la autovía A-7, a la altura de los centros comerciales, cerca de Cabezo de Torres (Murcia).

Según los múltiples testigos que llamaron desde las 15.13 horas al Centro de Coordinaciónde Emergencias 112 de la Región de Murcia, el conductor de la moto había resultado herido.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron Guardia Civil, una Unidad Móvil de Emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y técnicos de Mantenimiento de carreteras.

Una vez atendido el motorista herido, el facultativo del 061 informó de su traslado al hospital Virgen de la Arrixaca, con una fractura abierta y un traumatismo en la cabeza.

