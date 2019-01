Hacienda sugiere al Ayuntamiento que le expropie el Castillo de Monteagudo Imagen de la cima del Castillo de Monteagudo, que fue durante un periodo de la Edad Media la fortaleza del Rey Lobo y que ahora está coronada por una escultura del Sagrado Corazón de Jesús. / javier carrión / agm El Ministerio se enfrenta al Consistorio por el proceso para adquirir terrenos en la ladera de la fortaleza DAVID GÓMEZ Domingo, 27 enero 2019, 08:11

Las alegaciones que los representantes del Ministerio de Hacienda en la Región de Murcia han presentado al expediente municipal para la expropiación de alrededor de 60.000 metros cuadrados de terrenos en la ladera del Castillo de Monteagudo, con el objetivo de acometer su rehabilitación, han dejado con la boca abierta a los responsables políticos del Ayuntamiento. Y han hecho surgir las dudas en La Glorieta sobre el compromiso real del Gobierno central, en manos del PSOE, con esta iniciativa para la recuperación del patrimonio histórico murciano, que constituye el principal buque insignia del alcalde, José Ballesta, y que precisa de la participación de las tres administraciones.

El escrito remitido por la Delegación de Economía y Hacienda en Murcia, al que ha tenido acceso 'La Verdad', muestra el desacuerdo del Ministerio con el proceso administrativo que promueve el Consistorio, ya que recuerda que el Estado es el propietario de dos parcelas en este entorno -entre ellas en la que se encuentra la emblemática fortaleza del Rey Lobo- que suman 13.547 metros cuadrados y que no han sido incluidas dentro de las que el Ayuntamiento tiene previsto adquirir pagando indemnizaciones a sus dueños, a un importe de 24,86 euros por metro cuadrado.

La queja de Hacienda viene motivada porque los técnicos municipales se refirieron a estas fincas como «parcelas catastrales cuya superficie es de uso público en la actualidad, por lo que no se indemniza el suelo objeto de ocupación». Sin embargo, advierte el Ministerio de que «estos terrenos son bienes patrimoniales del Estado y en ningún caso son, ni han sido nunca, bienes demaniales afectos al uso público. Por lo tanto, no pueden ser ocupados sin el consentimiento de su titular y, en este caso, sin que se realice el pago del justiprecio que le corresponda en este proceso de expropiación iniciado».

Sorpresa en el equipo de Ballesta, que recuerda que los terrenos se facilitarán al Ministerio de Cultura

«Por lo expuesto, esta Delegación solicita al Ayuntamiento de Murcia que acepte las alegaciones que se formulan en este escrito y que las dos parcelas de titularidad estatal afectadas por el proyecto de expropiación conjunta sean tratadas de idéntica manera que el resto de fincas que conforman el sistema general GN-08 que se pretende obtener por expropiación, puesto que se trata de bienes patrimoniales de la Administración General del Estado y no cabe la justificación esgrimida por la entidad local de adquirirlas y/o ocuparlas gratuitamente», concluye el escrito del Ministerio, que entró en el registro el pasado 12 de diciembre de 2018. Hablando en plata, que si el Consistorio quiere utilizar los terrenos, debe pagar 336.778 euros.

«Hacer caja»

La sorpresa en el equipo de gobierno de José Ballesta tras la recepción y lectura de este documento fue mayúscula. En La Glorieta recuerdan que el objetivo principal de estas expropiaciones era facilitar el terreno necesario al Ministerio de Cultura para que iniciara cuanto antes las obras de consolidación de los restos del Castillo de Monteagudo, tal y como había quedado acordado. La adquisición de estas parcelas es necesaria porque para los trabajos se precisa instalar maquinaria de grandes dimensiones en este espacio. Aclaran que en ningún momento se planteó que el suelo propiedad del Estado, entre ellas en la que está emplazada la fortaleza, pasara a manos municipales de forma gratuita, pues se entiende que será el propio Gobierno central el que se hará cargo de las tareas de consolidación del monumento, considerado como Bien de Interés Cultural (BIC).

«Resulta incomprensible tener que expropiar precisamente a la Administración el bien que va a ser objeto de recuperación por su parte y que ha generado la necesidad del inicio del expediente de adquisición de terrenos», responden desde el Consistorio, donde sospechan que la intención del Ejecutivo puede ser pasarle al Ayuntamiento, bajo pago de una suma económica, la titularidad de las parcelas, para que su puesta en valor, y todo el proyecto para habilitar un parque arqueológico y paisajístico en la zona, sea cosa exclusiva de la entidad municipal. «Quieren hacer caja», resumen desde el equipo de la Glorieta.

En cualquier caso, apuntan en el grupo de gobierno que no hay precedentes de expropiaciones de BIC y advierten al Ministerio de Hacienda de que el Ayuntamiento no recepcionará el castillo como bien cultural del municipio hasta no esté rehabilitado o, en su caso, se le asigne la dotación económica necesaria para su restauración, tal y como se acordó por unanimidad de todos los grupos políticos en el Pleno del 27 de julio de 2017

Rehabilitación integral

En esta misma sesión, la Corporación aprobó instar a la firma de un convenio entre el Estado, la Comunidad y el Ayuntamiento para la rehabilitación integral del conjunto arqueológico. «Desde este departamento se ha remitido un borrador del convenio para el desarrollo de las actuaciones previstas en el plan director», señalan fuentes municipales.

En el equipo de gobierno del PP solicitan a los ministerios de Cultura y de Hacienda que se pongan de acuerdo sobre Monteagudo, a la vez que exigen explicaciones al delegado del Gobierno en la Región, Diego Conesa, y al candidato socialista a la alcaldía de Murcia, José Antonio Serrano. Este último, en una entrevista publicada el pasado domingo en este diario, declaró que la recuperación del complejo histórico de Monteagudo iba a ser una de las banderas de su programa político.