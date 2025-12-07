El belén municipal de Murcia abre al público este lunes con el nombre de 'Mursiya' La antigua muraya árabe de la ciudad es el elemento central de la composición realizada por la Asociación Belenista de Fuente Álamo

El Ayuntamiento de Murcia inaugurará este lunes el belén municipal, que ha sido instalado, como es tradición, en el Palacio Episcopal, donde permanecerá abierto al público hasta el 6 de enero de 2026. La obra está a cargo de la Asociación Belenista de Fuente Álamo, que asume su montaje. En esta ocasión, presenta una propuesta innovadora, con un diseño diferente y escenas que sorprenderán al visitante.

El concejal de Cultura e Idenidad, Diego Avilés, junto con el edil de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, visitaron el montaje, que está ya listo para disfrutar de esta parada tan esperada por los murcianos. El belén, titulado 'Mursiya', es un homenaje a Murcia y a sus 1200 años de historia desde su fundación por Abderramán II en el año 825.

El conjunto, de estilo costumbrista y con figuras barrocas murcianas realizadas por escultores como M. Nicolás Almansa y Francano, gira en torno a un elemento central, la antigua muralla árabe, recreada a partir de restos arqueológicos y reconstrucciones virtuales.

El acto inaugural contará con la actuación del Orfeón Murciano Fernández Caballero, que interpretará villancicos para dar la bienvenida a la Navidad. Tras la apertura, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de bizcocho y café de olla, ofrecida por la Peña 'El Tablacho'.

El Ayuntamiento de Murcia invita a vecinos y visitantes a disfrutar de un belén que se ha convertido en cita imprescindible de la Navidad murciana y que este año, además, ofrece un viaje por la historia y la esencia de la ciudad siendo accesible gracias a la instalación de unos códigos Navilens que narran y describirán las escenas a personas con discapacidad visual.

Recorrido y escenas destacadas

El recorrido permite descubrir elementos emblemáticos de la historia local, como la Casa-torre de la familia Martínez Fortún, conocida como Casa de la Volanta, representada en la escena de la Anunciación a la Virgen y el Sueño de San José; una barraca con horno y pozo que rinde homenaje a la huerta, y la Casa de La Torre del Reloj de la familia Ramírez de Carrión o Ayllón, actualmente conocida como La Casa del Belén, que acoge la escena Pidiendo posada.

Se incluye la evocación del Molino de Agüende y del antiguo cauce del río Thader, así como un puente de madera, precursor de los actuales pasos sobre el Segura. Y en el interior de la muralla se reproduce el patio árabe del palacio de Ibn Mardani ('El Rey Lobo'), actualmente integrado en el monasterio de Las Claras, donde se sitúa la escena del Nacimiento.

Fuera del recinto amurallado se levanta el Castillete de Monteagudo, escenario de las escenas de Herodes, el centurión y la Matanza de los Inocentes, mientras que los ya desaparecidos baños árabes sirven para representar El descanso en la huida a Egipto.

El Belén Municipal podrá visitarse de lunes a viernes de 9.00 a 13.30 y de 17.00 a 22.00 horas; mientras que sábados, domingos y festivos estará abierto de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 22.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre se abrirá en horario de mañana, de 9.00 a 13.30 horas.

