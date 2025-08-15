El XXXV Festival Internacional de Folklore en el Segura recibe a grupos de Filipinas, Hungría y Canarias El día 22 la localidad se convierte en referente en estas músicas a nivel regional en uno de sus encuentros más especiales

EFQ CIEZA Viernes, 15 de agosto 2025, 21:53 Comenta Compartir

El próximo viernes 22 de agosto, dentro de la Feria y Fiestas en honor a San Bartolomé, se celebrará en Cieza una cita muy especial que convertirá a la localidad de la Vega Alta del Segura en el referente folclórico a nivel regional. Se trata del XXXV Festival Internacional de Folklore en el Segura, que este año recibe tres grupos invitados: Philippine Cultural Arts Society of British Columbia (Filipinas), Muzsla Folk Dance Ensemble (Hungría) y Asociación Cultural Ben-Gara (Canarias).

Tras la recepción oficial en el Ayuntamiento de Cieza, la primera cita con el folclore se celebrará a las 21.00 horas en el Teatro Capitol, con un precio único de entrada de 8 euros para este espectáculo que también contará con el grupo anfitrión, los Coros y Danzas de Cieza.

Al día siguiente se celebrará un taller de danzas del mundo destinado a jóvenes a las 10.30 horas en el IES Los Albares. Ya por la tarde habrá una actuación del grupo húngaro en la residencia de personas mayores a las 18.30 horas.

El día 24 participarán en la misa en honor al patrón y en el desfile posterior por el centro de la localidad

El día 24 de agosto a las 19.00 horas, como es costumbre, se realizará la misa en honor a San Bartolomé con la participación de los grupos de Canarias y Cieza, y posterior desfile por el centro de la ciudad acompañando a la imagen del patrón.

El Festival cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cieza, el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Comunidad Autónoma de Murcia y Cieza Turística.

Historia

El Festival Internacional de Folklore en el Segura nació en 1989 como respuesta a las inquietudes de un grupo de personas amantes de la conservación y divulgación de las tradiciones y costumbres de su tierra: el Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo de Cieza.

El fin principal de este Festival es acercar el folclore, tanto nacional como internacional, a todos los ciezanos y personas que les visitan en estas fechas, a través de variadas manifestaciones que abren un extenso abanico de posibilidades para conectar durante unos días con culturas de otros pueblos, así como servir de intercambio de esa riqueza diferencial que podemos aportarnos mutuamente.

El Festival Internacional de Folklore en el Segura es el medio donde la música, el canto y la danza se manifiestan como la más feliz expresión de cultura popular. Artistas aficionados de todo el mundo traen el mensaje alegre que da a conocer sus raíces y sus formas de ser y sentir, contribuyendo con ello a la compresión entre los pueblos. Una cita que no puede faltar dentro de la Feria y Fiestas de Cieza cada año.