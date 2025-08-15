Vuelve la feria taurina La Plaza de Toros La Deseada acogerá los días 23 y 24 a las máximas figuras del toreo como Morante de la Puebla y Manzanares

La Feria y Fiestas en honor a San Bartolomé acoge este año un acto muy esperado para el municipio: la reinauguración de la Plaza de Toros La Deseada, después de seis años sin fiesta taurina en la localidad. Esto es gracias a la gestión del empresario taurino Juan Reverte, que «ha devuelto la ilusión taurina a Cieza», señalan desde el Ayuntamiento, porque los toros siempre han estado presentes a lo largo de la historia en estos días tan señalados.

Este evento comenzará el sábado 23 a las 18.30 horas con seis toros de la ganadería de José Vázquez Fernández, de Colmenar Viejo, en un cartel que recibirá a algunas de las máximas figuras del toreo: Morante de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Agudo.

Al día siguiente, domingo 24 de agosto, a la misma hora, los toros los pondrá la ganadería Martín Lorca de Segura en una segunda jornada que dará el turno a los toreros Sebastián Castella, Miguel A. Perera y Borja Jiménez. Las entradas y abonos se pueden comprar en la taquilla de la propia Plaza de Toros. Más información y reservas al teléfono 607 88 76 47 y al correo electrónico taquillas@reytaurino.es.