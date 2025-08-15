Con gran alegría os invito a vivir intensamente la Feria y Fiestas 2025 en honor a nuestro patrón, San Bartolomé. Llegan días especiales, marcados por ... la tradición, la devoción y el reencuentro. Cieza se viste de fiesta para mostrar lo mejor de sí misma: su gente, su cultura, su hospitalidad.

Estas fechas nos ofrecen la oportunidad de compartir momentos únicos con familiares, amigos y visitantes. Las calles se llenan de vida, de música, de color, de esa energía que solo Cieza sabe transmitir. Es tiempo de disfrutar, de volver a emocionarnos con nuestras raíces, y de rendir homenaje al santo que nos une.

Desde el Ayuntamiento hemos preparado una programación pensada para todos los públicos, con actividades que combinan nuestras tradiciones con nuevas propuestas. Os animo a participar con ilusión, respeto y alegría.

Gracias por hacer de estas fiestas una expresión viva de nuestra identidad.

¡Felices fiestas!

¡Viva San Bartolomé!

¡Viva Cieza!