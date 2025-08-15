Una expresión viva de nuestra identidad
Tomás Antonio Rubio
Alcalde de Cieza
Viernes, 15 de agosto 2025, 21:52
Con gran alegría os invito a vivir intensamente la Feria y Fiestas 2025 en honor a nuestro patrón, San Bartolomé. Llegan días especiales, marcados por ... la tradición, la devoción y el reencuentro. Cieza se viste de fiesta para mostrar lo mejor de sí misma: su gente, su cultura, su hospitalidad.
Estas fechas nos ofrecen la oportunidad de compartir momentos únicos con familiares, amigos y visitantes. Las calles se llenan de vida, de música, de color, de esa energía que solo Cieza sabe transmitir. Es tiempo de disfrutar, de volver a emocionarnos con nuestras raíces, y de rendir homenaje al santo que nos une.
Desde el Ayuntamiento hemos preparado una programación pensada para todos los públicos, con actividades que combinan nuestras tradiciones con nuevas propuestas. Os animo a participar con ilusión, respeto y alegría.
Gracias por hacer de estas fiestas una expresión viva de nuestra identidad.
¡Felices fiestas!
¡Viva San Bartolomé!
¡Viva Cieza!
