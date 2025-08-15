Música, tapas y actos tradicionales para vivir Cieza al máximo La programación incluye conciertos gratuitos tanto en la plaza de España como en la Zona Joven de La Era, actos religiosos y actividades para los más pequeños

Un año más, el calendario ciezano brinda a sus habitantes la oportunidad de reencontrarse con sus tradiciones más queridas en la Feria y Fiestas Patronales en honor a San Bartolomé 2025. Porque la Feria es ese momento en el que Cieza se llena de color, música y vida.

La programación de este año está elaborada y pensada para todos los públicos por el Ayuntamiento de Cieza. La feria comienza el día 23 de agosto con el pasacalles de 'El tío de la pita', acompañado de sus gigantes y cabezudos, que aguardan todo el año en la Ermita esperando pacientemente para acompañarle en este acto que congrega a mayores y pequeños en torno a este especial personaje. La jornada culminará por la noche con el castillo de fuegos artificiales en el arenal del río.

Uno de los eventos más destacados será el 24 de agosto, día del patrón San Bartolomé. La jornada comenzará con la tradicional Diana musical por la Banda Municipal de Música de Cieza, recorriendo las calles de la ciudad. Por la tarde se realizará la solemne misa huertana, tras la que saldrá el patrón en procesión, acompañado por el grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo de Cieza y el grupo Garachico de Canarias.

Destacan el tradicional desfile de carrozas, el pasacalles de 'El tío de la Pita' y la nueva Chito Beer Run

El día 26 el arroz y conejo protagoniza una de las citas más tradicionales, que será a partir de las 12 horas en el Paseo Ribereño. Como novedad, este año la Denominación de Origen Arroz de Calasparra proporcionará de forma gratuita este afamado ingrediente a las peñas participantes.

Ese mismo día a partir de las 22.00 horas, el Teatro Capitol abrirá sus puertas a otra de las costumbres más arraigadas en las noches de feria: asistir a la zarzuela. En esta ocasión, la compañía lírica Amigos de la Zarzuela de Abarán pondrá en escena 'La Soto del Parral' junto a la Orquesta Sinfónica del Valle de Ricote.

No podía faltar en la programación una cita gastronómica como es la III Ruta de la Tapa, que hará las delicias de locales y visitantes para acercarse al recetario del territorio, ya que es un día para salir a la calle y degustar las mejores tapas elaboradas en sus bares y restaurantes, amenizado por una charanga que visita cada uno de los locales dándole la alegría que nos caracteriza. Será el 28 de agosto, organizada por la Asociación de Hosteleros de Cieza y el Ayuntamiento.

El toque cultural lo pondrá la Hermandad de San Bartolomé, con la actividad de atardeceres en el conjuratorio y las noches del balcón del muro los días 26 y 27 agostos, y también las visitas teatralizadas al yacimiento de Siyasa del 25 al 30 de agosto y visitas a la cueva de la serreta.

El desfile de carrozas (30 de agosto) volverá a congregar a todos los vecinos en torno a una actividad ya con solera dentro de estas Fiestas, al que se suman también actividades deportivas como rafting, fútbol, vóley plaza, tenis de mesa o dominó. Una de las novedades de este año será la Chito Beer Run, organizada por la Cofradía de San Pedro Apóstol, que se estrenará el 30 de agosto a las 10.00 horas desde el Parking del Campo de Fútbol de La Era y consistirá en una prueba de 2.500 metros para mayores de 18 años.

Los actos religiosos de la Hermandad de San Bartolomé, encabezados por la Solemne Misa Huertana y procesión del 24 de agosto, y la misa de difuntos con bendición de los campos completarán un programa que se despedirá el domingo 31 de agosto con la XX Carrera de Autos Locos y la traca fin de fiestas en el Paseo.

Conciertos

La programación musical ofrece espectáculos gratuitos tanto en la plaza de España como en la Zona Joven de La Era. En el primer recinto ferial se podrá disfrutar con 'Lo mejor del Último. Tributo a El Último de la Fila (23 agosto), Individuos (24 agosto) y la Orquesta Maxim's (25 agosto), con estilos y versiones que se adaptan a todos los gustos musicales.

También habrá una exhibición de Fitkid baile deportivo, noche de Acrodance y las actuaciones de danza a cargo de las escuelas Lola Navas, María Lucas y Charo Trigueros (26 de agosto), el concierto de pasodobles de la Banda Municipal de Música (27 de agosto), el espectáculo 'Voces de España' (28 agosto); Raya Real (29 agosto), Orquesta Panther (30 agosto) y Monodosis (31 de agosto). Para los más pequeños será el Cantajuegos, ¡A bailar! (26 agosto).

En el recinto de la Zona Joven de La Era el día 23 comenzará la música con el tributo a Maluma y el resto de noches habrá espectáculos y DJ, incluidas una fiesta ibicenca el día 25 y una fiesta de la luna el día 28.