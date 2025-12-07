La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jóvenes músicos, durante una actuación en la plaza de España. C. C.

Un festival de música y valores en Cieza en el aniversario de la Organización Juvenil Española

Más de un millar de jóvenes llegados de toda España desfilaron y actuaron con sus bandas y agrupaciones musicales

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:35

La Organización Juvenil Española (OJE) reunió este fin de semana en Cieza a más de un millar de jóvenes llegados de diferentes partes de España en el marco del 65º aniversario de este colectivo, auspiciado bajo el nombre de Ojeland 65. A lo largo del fin de semana, las calles de la localidad acogieron desfiles y actuaciones de bandas y agrupaciones musicales de la OJE, con un acto en la Plaza de España en la que todos los músicos llegaron a interpretar de manera conjunta.

Las actividades ofrecieron una muestra del trabajo formativo, artístico y social que desarrolla la organización a través de su red de hogares. El alcalde de Cieza destacó el vínculo histórico de la OJE con el municipio y ha subrayó la relevancia para la ciudad tras acoger este encuentro. En este sentido, señaló que la OJE «ha sido una escuela de valores por la que han pasado generaciones de ciezanos». Las jornadas fueron clausuradas este domingo por el propio alcalde y por la consejera de Turismo, Carmen Conesa.

