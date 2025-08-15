Cieza cuida su historia y celebra nueve días para honrar a su patrón San Bartolomé Del 23 al 31 de agosto, celebra esta tradición llenando de colorido y actividades este territorio, que conecta con la cultura, la música y el deporte para implicar tanto a vecinos como a visitantes

Como cada mes de agosto, Cieza se prepara para vivir una de las citas más destacadas de su calendario en esta época estival: la Feria y Fiestas en honor a San Bartolomé. Del 24 al 31 de agosto, el municipio celebra con arraigo, identidad y colorido esta manifestación festiva.

El incomparable Recinto Ferial, situado en la plaza de España, es el marco en que se desarrollan las jornadas de esta fiesta, que cuenta con un nutrido programa cuajado de eventos culturales, musicales y deportivos. Se trata de un reencuentro de Cieza con sus raíces que llena de vida cada rincón de la localidad, haciendo que se conviertan en escenarios de celebración en este homenaje a sus costumbres. Un momento en el que los ciezanos también muestran algo que les define: su hospitalidad, acogiendo a todos los visitantes y celebrando conjuntamente este acto tradicional que cuidan para las generaciones actuales y las que están por venir.

Estas Fiestas en honor a San Bartolomé hunden sus raíces en el siglo XVI, aunque el origen de la Feria se remonta al año 1801, cuando un edicto real permitió su establecimiento en la ciudad.

El municipio conecta así con sus raíces con un programa cargado de actos tradicionales para todos los públicos

La Cieza actual nació hacia la segunda mitad del siglo XIII, cuando Murcia se encontraba bajo el reinado de Alfonso X el Sabio. Durante los primeros veinte años de existencia de la población, se edificó la antigua Ermita del Patrono San Bartolomé, alrededor de la cual, y pasado ya el siglo XIV, se tiene constancia del establecimiento de algunas ferias, aunque estas eran de pocos días de duración.

La devoción de los ciezanos por el Apóstol San Bartolomé se remonta a finales del siglo XV, convirtiéndose en una fe consolidada hacia el último cuarto de la centuria siguiente, según se desprende de los comisionados que cumplimentaron la relación topográfica mandada hacer por el Felipe II en 1579. La fe de los ciezanos hacia su Patrono seguiría expandiéndose durante los siglos XVII y XVIII, manteniéndose hasta la actualidad.

Cuando el patrón 'sudó'

En torno a estas fiestas hay una leyenda que conecta con esta tradición. En el capítulo XXIV de la 'Historia de Cieza' de Fray Pascual Salmerón, se relata: 'el milagroso sudor de la imagen de San Bartolomé, patrón de Cieza, en el conflicto con una horrorosa nube'.

Cuenta la leyenda que el día 25 de Agosto de 1722, los ciezanos se encontraban en la plaza del Pueblo celebrando sus fiestas en honor a San Bartolomé, cuando súbitamente estalló una violenta tormenta que los obligó a refugiarse en su ermita. Allí, las gentes rezaron e imploraron al santo para que les diese su protección, quedando, siempre según el relato legendario, estupefactos al observar como San Bartolomé sudaba por cinco veces, al tiempo que la tormenta iba remitiendo. Este insólito acontecimiento fue resumido con una frase muy popular entre los ciezanos: 'Por lo mucho que había trabajado el santo en defensa de su devoto pueblo'.

Una fecha imprescindible

En la actualidad, esta Feria y Fiestas sigue siendo una fecha imprescindible para los ciezanos en el mes de agosto, que contagian su entusiasmo a quienes vienen de otros puntos de la Región y quieren conocer su modo de vivir sus tradiciones. Tanto es así que se sitúa entre las más importantes y populares de la Región de Murcia, destacando por su espectacular castillo de fuegos artificiales, sus corridas de toros o su programación cultural.