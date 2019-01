Vecinos del Llano piden a la Justicia que impulse los casos sobre contaminación minera Vecinos del Llano, ayer junto al depósito minero cercano al colegio. / lv Ecologistas en Acción reclama dar prioridad a las investigaciones sobre el efecto de las balsas en la salud de los niños y en el medio ambiente JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Jueves, 31 enero 2019, 01:17

La Plataforma de Afectados por los Metales Pesados de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión y Ecologistas en Acción pidieron ayer que la Fiscalía y los juzgados de Cartagena impulsen las cuatro causas abiertas para investigar los efectos de la contaminación minera. Dos de ellas se refieren al arrastre de polvo y de las escorrentías de agua hacia el colegio público San Ginés de la Jara, en particular desde una terrera cercana que pertenece al Ayuntamiento y a la empresa Portmán Golf, y al traslado de los residuos de la Balsa Jenny a la corta Los Blancos y también, supuestamente, a Cantera Emilia. Otros dos expedientes tienen que ver con la posible entrada de metales pesados a viviendas de Llano del Beal; y a la afectación al Instituto Sierra Minera de La Unión.

Una decena de vecinos se concentró ayer junto al centro escolar del Llano, con pancartas en los que se leían mensajes como «La ley es igual para todos», «vulneración de derecho fundamentales» y «¡jueces hagan cumplir la ley». Y pidieron que la Fiscalía de Área de Cartagena y los juzgados de instrucción 2 y 4 lleven a cabo un impulso procesal de las diligencias, que en varios casos duran ya años. La plataforma vecinal tiene previsto presentar una solicitud al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los afectados por presuntos delitos contra la salud y el medio ambiente reclamaron atención prioritaria, porque hay menores de edad y decenas de balsas sin sellar ni restaurar. Asimismo, insistieron en su preocupación por los resultados de los análisis realizados a tres adultos y cuatro menores, que arrojan niveles de plomo en sangre anormalmente altos. También reclamaron que la Consejería de Salud no se limite al seguimiento de estos casos, sino que haga públicos ya los datos del estudio epidemiológico 'Emblema', con 184 parejas de niños y madres.

La Comunidad insta al Ayuntamiento a evitar escorrentías desde una terrera cercana al colegio

Sobre Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente afirmó que el Ayuntamiento lleva desde agosto sin presentarle una propuesta de actuaciones para evitar escorrentías. El concejal de Infraestructuras, Juan Pedro Torralba, señaló que ya tiene «una valoración o memoria de la recogida de aguas pluviales en el perímetro del pueblo» y que pedirá a la Dirección General de Agua de la Comunidad Autónoma que «sufrague» las obras de una red de canalizaciones. Añadió que «el pantano, si no se toca, no afecta» al entorno, aunque ha ordenado «que se revise por si tiene que mojarse para no levantar arena».

Cs y Podemos urgen a actuar

El portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, urgió a la Comunidad «a actuar de manera determinante» en la salud y dar prioridad a los terrenos cercanos a los pueblos. Además, criticó al Gobierno de España, por no dar a ello «ni un solo euro» en los Presupuestos Generales del Estado. En Podemos, la edil Pilar Marcos exigió al Ejecutivo local, del PSOE, «valentía para luchar por la salud de los vecinos». Y junto al diputado regional Andrés Pedreño exigió a la Consejería que no destine 3,5 millones de euros al depósito El Lirio, «donde solo busca beneficiar» la ampliación de La Manga Club.