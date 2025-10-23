Una nueva línea de bus conectará en Cartagena la UPCT y la UCAM cada 30 minutos El nuevo servicio estará en funcionamiento desde el próximo lunes, 3 de noviembre, y reducirá el número de viajeros en los autobuses de la 5 y la 7

Eva Cavas Jueves, 23 de octubre 2025, 20:07

El Ayuntamiento dio luz verde este jueves a la creación inminente de una nueva línea de autobús que conectará directamente con los campus de la Universidad Politécnica (UPCT) y la UCAM. Tras la Junta de Gobierno, la alcaldesa Noelia Arroyo declaró que esta nueva línea entrará en funcionamiento el próximo lunes 3 de noviembre y dará respuesta a una demanda de las comunidades universitarias de la ciudad. «La línea universitaria conectará directamente el puerto con la UCAM, mejorará la movilidad de los estudiantes entre los campus, reforzando la red de transporte en Cartagena».

En concreto, tendrá un recorrido de 7,1 kilómetros que partirá desde el Paseo Alfonso XII y transcurrirá por la Cuesta del Batel, Capitanes Ripoll, Paseo Alfonso XIII, Alameda de San Antón, avenida de Colón y avenida Juan Carlos I, hasta llegar al campus de la UCAM, donde se habilitará una parada interior para garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios. La línea tendrá una frecuencia de paso cada 30 minutos, con 52 expediciones diarias durante el curso académico y se suspenderá entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, así como los fines de semana y festivos.

Arroyo hizo también referencia a las críticas expresadas por el portavoz del grupo socialista, Manuel Torres, en las que aludía a la saturación que sufren las líneas 4, 5 y 7 de autobús. La alcaldesa reconoció que van especialmente cargadas en hora punta y aseguró que esta nueva línea contribuirá a aliviar la carga de pasajeros tanto en la línea 7 como en la 5.

El coste anual estimado del nuevo servicio asciende a 262.500 euros, y el Ayuntamiento ha autorizado un gasto inicial de 52.515 euros para los dos últimos meses de 2025. El expediente cuenta con todos los informes favorables técnicos, económicos y jurídicos, y se integrará en el contrato vigente con Transportes Urbanos de Cartagena (Tucarsa). «El transporte urbano debe adaptarse a los cambios de la ciudad, y Cartagena, como ciudad universitaria, necesita un servicio que conecte mejor sus campus, reduzca la saturación de las líneas actuales y ofrezca una alternativa real al uso del coche», dijo Arroyo.

En este sentido, la UPCT publicó el pasado mes de mayo un estudio de movilidad, elaborado por el coordinador de Sostenibilidad, Antonio Vigueras, en el que indicaba que el 37% de los estudiantes utilizan el transporte público para llegar al campus y que la mayor dificultad que enfrentaban, tanto docentes como alumnos, era que las frecuencias de paso no solían coincidir con la entrada y salida de las aulas.

La alcaldesa destacó que en 2024 el número de viajeros de autobuses urbanos aumentó en 1 millón de personas frente al año anterior y hasta en 4,5 millones de usuarios si se remonta a la época anterior a la pandemia.