Expertos reflexionan en el CIM de Cartagena sobre los espacios de sociabilidad del medio rural

El Congreso Nacional de Etnografía del Campo de Cartagena arrancó este jueves su programación. Hasta el sábado, el CIM acogerá exposiciones, debates, excursiones y conferencias ... en un encuentro académico y cultural que reúne a especialistas de toda España para reflexionar sobre los espacios de sociabilidad.

El concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, participó en la apertura del Congreso junto con el cronista de la ciudad José Sánchez Conesa y el rector de la UPCT, Mathieu Kessler. Junto a los asistentes recorrieron las diversas exposiciones que acoge el edificio: 'Imágenes de sociabilidad tradicional', de la Liga Rural; 'El Campo de Cartagena en miniaturas', de Antonio Madrid; y 'Ethnos', de la Asociación Cartagena, ciudad creativa. También se encontraban los ediles Jesús Giménez, Manuel Torres, Enrique Pérez e Isabel Andreu; el cronista Luis Miguel Pérez, y la profesora María José Muñoz.

El congreso cuenta con cuatro componentes de gran prestigio internacional: Manuel Delgado, Joan Josep Pujadas, Isabel Marín, Juan Ortín. El cronista Sánchez Conesa recordó que el congreso nació del interés vecinal por «mantener viva la cultura y la identidad del Campo de Cartagena».