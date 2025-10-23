La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Asistentes al congreso visitan una exposición en el CIM. P. Sánchez / AGM

Expertos reflexionan en el CIM de Cartagena sobre los espacios de sociabilidad del medio rural

El edificio de la UPCT acoge exposiciones y conferencias de Manuel Delgado, Isabel Marín, Joan Josep Pujadas y Juan Ortín

C. R.

Cartagena

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:25

El Congreso Nacional de Etnografía del Campo de Cartagena arrancó este jueves su programación. Hasta el sábado, el CIM acogerá exposiciones, debates, excursiones y conferencias ... en un encuentro académico y cultural que reúne a especialistas de toda España para reflexionar sobre los espacios de sociabilidad.

