Francisco Lucas, durante su encuentro este miércoles con Mercedes González en Madrid DGRM

El delegado del Gobierno viaja a Madrid para interesarse por el cuartel de la Guardia Civil en Cartagena

Francisco Lucas mantuvo una reunión con la directora general del instituto armado en la que trató también el refuerzo de la plantilla de agentes

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Cartagena

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:51

Comenta

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo en Madrid con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, para analizar la situación actual del instituto armado en la Comunidad Autónoma.

Tras el encuentro, el delegado ha destacado que el Ejecutivo central seguirá reforzando las plantillas y los medios materiales de la Guardia Civil en la Región, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y las condiciones de trabajo de los agentes.

Asimismo, ha anunciado que el Gobierno está trabajando para conseguir «de inmediato» el nuevo cuartel de Cartagena, una infraestructura que el Gobierno afirma que considera «prioritaria».

«Voy a defender, por encima de todo, los intereses de la Región», ha afirmado el delegado, subrayando la voluntad de seguir impulsando inversiones y mejoras en materia de seguridad.

