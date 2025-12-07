Las compras para Navidad se adelantan en Cartagena al puente de diciembre
Los más previsores prefieren evitar las prisas de última hora y contar con todo lo necesario para disfrutar de las fiestas
Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:43
Las compras navideñas se adelantan cada año un poco más, los objetivos son evitar las prisas de última hora, que no se agoten los artículos ... más de moda o renovar las prendas de vestir para estar perfectos durante las fiestas.
Los más previsores como Elena Aznar empezaron a hacer las compras navideñas hace casi un mes. «Sobre todo los juguetes para los críos porque luego se agotan en todas partes y nos toca correr. He dejado los regalos de ropa para ahora por si los tienen que cambiar, pero lo tengo ya casi todo comprado», comentó.
Aunque cada vez están más extendidas las compras online, todavía son muchos los que prefieren ver las prendas y regalos físicamente. «Hoy he salido con la intención de gastar, así que he comprado una regalo para el cumpleaños de mi madre, regalos navideños y ropa para ponerme estas fiestas», aseguró María José García.
Las tiendas del casco histórico y los centros comerciales han estado este puente repletos de clientes que han optado por adelantarse para poder disfrutar de la Navidad sin arrebatos. «Estoy buscando un abrigo, pero no es sólo para Nochevieja, es para ponérmelo en todas las fiestas navideñas», explicó Sofía Escribá.
Algo menos concreto tenía en mente Matilde Andreo. «Estoy buscando algo para ponerme en Nochevieja, pero de momento no encuentro nada. Todo lo que estoy viendo tiene demasiados brillos», afirmó.
Otros, como Juan Antonio Calderón, empezaron a buscar con tiempo para después valorar qué es lo que más les gusta de lo que han visto. «Estoy mirando porque quiero comprarme algo de ropa para Navidad. Primero lo miro y luego lo pienso en casa».
