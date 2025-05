Un centenar de vecinos de Cartagena asisten a la primera asamblea de la Junta en Defensa de la Sanidad Pública

Eva Cavas Jueves, 22 de mayo 2025, 21:18 Comenta Compartir

Más de un centenar de vecinos se han dado cita esta tarde en la primera asamblea abierta de la recién creada Junta por la Defensa de la Sanidad Pública. Entre los asistentes estaban representados partidos políticos como PSOE, MC y Podemos, así como los sindicatos y también la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de la Región, cuyo vicepresidente, Juan Antonio Sánchez, ofreció una ponencia.

En su intervención habló de la situación en la que se encuentra la sanidad, que «gasta una considerable proporción de su presupuesto en productos farmacéuticos y tecnología, pero bastante poco en Atención Primaria. También hay mucha desigualdad entre las distintas poblaciones de la Región, estando Cartagena siempre entre las que más listas de espera acumula». Además de aumentar el gasto y reforzar la Atención Primaria, Sánchez considera que debe «mejorar la gestión para reducir el déficit, reducir la desigualdad entre las distintas áreas de salud, así como una mayor participación y transparencia».

La presentación de la Junta corrió a cargo de Lázaro Carmela, quien afirmó que ha querido dar un paso al frente «por haber conocido de primera mano la mala gestión del Área II de Cartagena. He estado 4 años entrando y saliendo del hospital y he sido testigo de la frustración de los facultativos por no poder aplicar tratamientos ni hacer pruebas por el cierre de servicios».

Durante la asamblea de esta tarde tuvo lugar una recogida de firmas para exigir la contratación de los facultativos necesarios para que el servicio de Vascular del hospital Santa Lucía vuelva a funcionar al 100% y los siete días de la semana.

