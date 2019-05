El PSOE estudia la oferta de pacto del PP en Cartagena Pleno del Ayuntamiento, este martes. / Antonio Gil / AGM Castejón dice que el partido analizará las «muchas posibilidades de pactos en el Ayuntamiento», aunque entiende que los ciudadanos han votado «que estemos en la oposición» y cierra la puerta a revalidar un pacto con MC JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Martes, 28 mayo 2019, 15:19

La alcaldesa de Cartagena en funciones, Ana Belén Castejón, anunció este martes que el PSOE analizará la oferta del PP de un pacto de gobernabilidad para los próximos cuatro años en el Ayuntamiento. Los populares quieren cerrar el paso a un «ejecutivo populista» de MC. Castejón manifestó que según los resultados de las elecciones municipales, los electores han puesto al PSOE en la oposición, pero que «la aritmética da muchas posibilidades de pactos» para favorecer la gobernabilidad. Lo que los socialistas no harán es revalidar el acuerdo de gobierno de esta legislatura con MC.

La candidata del PP a la alcaldía, Noelia Arroyo, propuso ayer un acuerdo que la convertiría a ella en regidora y que, además del PSOE, exigiría el apoyo de al menos un concejal de otro partido: Cs, Podemos IU-V Equo o Vox. La investidura de un regidor distinto al exalcalde y líder de MC, José López, exige alcanzar la mayoría absoluta del Pleno, catorce concejales. El reparto de la próxima legislatura es el siguiente: MC, 8; PP, 7; PSOE, 6; y Cs, Vox y Podemos IU-V y Equo, 2 cada uno de ellos. El PSOE estudiará así si apoya la investidura de la aspirante popular o si entraría en un Gobierno donde Arroyo ya ha adelantado que tendría que ser encabezado por ella durante toda la legislatura.

A preguntas de los periodistas, antes de una sesión extraordinaria del Pleno sobre el servicio municipal de aguas, Castejón afirmó: «Nosotros no hemos ganado las elecciones. No nos toca mover ficha. Y tampoco le toca mover ficha al Partido Popular. Es Movimiento Ciudadano el que tiene que decidir qué quiere hacer», dijo Castejón. Y añadió: «Hay algo que sí que tiene muy claro mi partido: tenemos muy claro con quién no vamos a pactar ni a gobernar», una referencia a que no intentará revalidar el acuerdo de gobierno alcanzado con MC en 2015. «A partir de ahí, empezaremos a estudiar lo que vamos a hacer, en cualquier caso con la humildad de saber que el papel que los ciudadanos de Cartagena nos han dado es que estemos en la oposición».

«Aritmética»

Castejón dejó así abierta la puerta a lo que pueda suceder en la Corporación a partir del 15 de mayo. Afirmó que «los tiempos han cambiado y que la aritmética da muchas posibilidades de pactos». Y afirmó que cualquier decisión será adoptada «siempre escuchando a la militancia del PSOE y en el seno de varias reuniones que vamos a tener en mi partido». La secretaria general del PSOE de Cartagena se refirió, en concreto, a que tiene pendiente una conversación con Diego Conesa.

De forma previa, José López había vetado cualquier pacto con los socialistas, mientras sigue en el liderazgo Castejón y el secretario general del PSRM y candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, Diego Conesa, mantenga como asesor al cartagenero Ricardo Hernández, por sus vínculos con el exalcalde socialista José Antonio Alonso, imputado por varios presuntos delitos en el 'caso Púnica' de corrupción. Castejón dijo que López «se descalifica» a sí mismo, al vetarla a ella y a Ricardo Hernández, y dijo que «lo triste» es que «nadie quiere pactar» con el concejal localista.

López veta a Arroyo

López también descartó cualquier posibilidad de alianza con los populares, porque son «los herederos de Barreiro», que «han esquilmado Cartagena» a nivel local y regional; y afirmó que un dirigente del PP, cuyo nombre no quiso desvelar, ofreció a MC «la cabeza» de Arroyo.

Respecto al resultado de las municipales, donde el PSOE se mantuvo en los seis concejales de hace cuatro años, Castejón dijo que su expectativa era tener «la confianza» mayoritaria de los ciudadanos, porque «las encuestas nos daban ganadores», y reconoció de forma genérica «errores». También atribuyó en parte lo ocurrido a la abstención, porque «el buen tiempo entiendo que no ha favorecido y el electorado se ha quedado en su casa».

La edil socialista comentó que «hay otros partidos que han perdido concejales y han perdido votos», mientras el PSOE «mantiene sus seis concejales y sube 3.000 votos, en unos comicios donde ha estado todo muy disperso, con grupos políticos a nivel local que comparecían por primera vez». «Hay que analizar qué ha pasado y, en mi caso, qué le ha pasado al partido que lidero», concluyó Castejón. Y apuntó que, para esa valoración y para el posible pacto regional con Ciudadanos, el PSOE va a estar «encerrado valorando lo mucho y bueno que necesita Cartagena y esta Región«. Respecto a su futuro, pidió «tranquilidad», «un poquito de tiempo» para hablar con Conesa y «confianza».