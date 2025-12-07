La Casa del Folklore de La Palma, en Cartagena, celebra su aniversario con el tradicional Día del Pan

Eva Cavas Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:42 Comenta Compartir

Una jornada que nació como un taller para aprender a hacer pan y repostería navideña, se ha convertido ya en una tradición con más de dos décadas de antigüedad. La Casa del Folklore de La Palma, sede del Grupo Folklórico Ciudad de Cartagena, ha vuelto a acoger este fin de semana el Día del Pan, en la que se han dado cita numerosos amigos del colectivo, entre los que se encuentran artistas, escritores, cronistas y representantes políticos.

El día transcurrió entre bailes y aguilandos, aunque tampoco faltó la demostración de la elaboración de pan y dulces típicos de la zona. Coincidiendo con esta celebración, la Casa del Folklore de La Palma cumple 24 años de existencia en pro de las tradiciones folclóricas de la comarca de Cartagena.

Temas

Cartagena

Folklore