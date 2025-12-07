La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Plaza de Carmen Conde en el Barrio Peral. Ayto

Barrio Peral de Cartagena estrenará un proyecto piloto para combatir las olas de calor

LV

Cartagena

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:37

Comenta

Una iniciativa conjunta entre la Federación de Municipios de la Región y el Ayuntamiento de Cartagena propiciará la instalación de elementos naturales en espacios públicos con el objetivo de combatir las olas de calor. El proyecto piloto se llevará a cabo en la plaza Carmen Conde de Barrio Peral.

Esta plaza, cuya extensión abarca más de 11.000 metros cuadrados, cuenta en la actualidad con diversos juegos infantiles, bancos para sentarse y está rodeada por una decena de ejemplares de árboles de tamaño mediano.

El proyecto, que supondrá una inversión de 65.000 euros, asumida íntegramente por la Federación fue aprobado en Junta de Gobierno esta pasada semana, busca establecer un punto que ofrezca a los ciudadanos un entorno más fresco y confortable durante los episodios de calor extremo.

El acuerdo se enmarca dentro del proyecto europeo Heatsafe, que está financiado por la Unión Europea y que involucra a ciudades, como en este caso a Cartagena, para desarrollar soluciones locales contra el calor extremo, incluyendo refugios climáticos y estrategias de respuesta rápida. El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar la prevención y la adaptación de las ciudades a los efectos del cambio climático, en particular a las altas temperaturas y las olas de calor.

