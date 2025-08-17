Los Barreros ejecuta mejoras en calles y plazas del barrio por casi 200.000 euros Entre las actuaciones se encuentran la instalación de una marquesina en la plaza del Hospital y la rehabilitación del molino del parque Antoñares

LA VERDAD Domingo, 17 de agosto 2025, 22:02 | Actualizado 23:18h.

Los Barreros ha ejecutado en el último año obras por valor de 192.048,34 euros. Estas actuaciones, que incluyen asfaltado de calles, mejoras en la accesibilidad, rehabilitación de espacios públicos e instalación de equipamientos, se han realizado con cargo al presupuesto de la Concejalía del Distrito 3, que ostenta el edil Nacho Jáudenes.

Entre las obras en marcha destaca la renovación del asfalto en varias calles del barrio, con un importe global de 71.569,58 euros. En concreto, antes de que comience el colegio, se actuará en la calle Aire y también en la calle Ponferrada, mientras que la calle 20 Casas (30.374,78 euros) ya se ha ejecutado.

También se ha llevado a cabo una obra muy demandada por los vecinos como es la rehabilitación de la escalera de la calle San Fulgencio (38.539,84 euros) así como la mejora de la accesibilidad en la calle Mayor de Los Barreros, con una inversión de 44.371,91 euros. En breve comenzará la instalación de una marquesina en la plaza del Hospital (14.662,68 euros) y en las próximas semanas se rehabilitará el molino del parque Antoñares (22.890,53 euros) como paso previo al arreglo total del espacio cuyo proyecto ya se está elaborando por parte del Ayuntamiento y de los vecinos.

Asimismo, dentro del plan de mejora de los centros educativos para este verano, se ha renovado la pista deportiva del colegio San Francisco Javier y se han mejorado los accesos al mismo, respondiendo a las demandas de la comunidad educativa.

Jáudenes subrayó que estas actuaciones «son un ejemplo del trabajo constante que se está realizando para modernizar y mejorar la calidad de vida en nuestros barrios y diputaciones, respondiendo a demandas históricas de los vecinos».

