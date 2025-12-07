La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ambulancia del 061 en una imagen de archivo. Martínez Bueso

Tres heridos por inhalación de humo en el incendio de un bar en Caravaca de la Cruz

Las llamas se originaron en la cocina del establecimiento, ubicado en la calle Hermanos Pinzón

LA VERDAD

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:40

Comenta

Los servicios de emergencias de la Región de Murcia intervinieron este domingo en la extinción de un incendio declarado en la cocina de un bar ubicado en la calle Hermanos Pinzón de Caravaca de la Cruz.

El aviso se recibió a las 16:43 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Comunidad. Una de las llamadas recibidas informó inicialmente que una persona presentaba quemaduras en cara y manos, además de haber inhalado humo. También indicó que no había nadie en el interior del local y que el fuego se encontraba localizado en la cocina.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Caravaca de la Cruz, agentes de la Guardia Civil y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), así como una ambulancia medicalizada de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los bomberos dieron por finalizada su intervención a las 17:08 horas.

Por su parte, el personal sanitario del 061 atendió a tres personas afectadas por inhalación de humo, que fueron trasladadas al hospital comarcal del Noroeste, en Caravaca.

Te puede interesar

