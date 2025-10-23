Estudian la apertura en Caravaca de un centro de apoyo a pacientes con cáncer

La Fundación UAPO (Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos) ha mostrado su interés en abrir, en un futuro próximo, un centro en Caravaca de la ... Cruz donde ofrecer atención, tratamiento y apoyo oncológico integrativo. Se trata de unir, en una terapia interdisciplinar, la educación física, la fisioterapia, la psicología y la nutrición, para ofrecer una atención personalizada que mejore la calidad de vida y la respuesta a los tratamientos de los pacientes oncológicos.

El presidente de la organización, Fernando Parra, acompañado de Pascual Candel, hermano del fundador de UAPO, el doctor Jesús Candel, 'Spiriman', visitaron días atrás Caravaca de la Cruz para valorar, junto a un grupo de colaboradoras de la fundación, el proyecto.

La idea es crear una nueva sede que se uniría a las que ya están en funcionamiento en Granada, Madrid y Elche. Tras la reunión, Parra y Candel, en compañía de las colaboradoras de UAPO, acudieron a la basílica, donde fueron recibidos por el hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Jesús López. Este les acompañó por algunas dependencias, como la capilla donde se custodia la Sagrada Reliquia, algunas salas del museo y la Torre Chacona. Allí, el presidente de UAPO firmó en el Libro de Honor.

En la comarca del Noroeste

Parra confirmó que la Fundación UAPO ha calculado la viabilidad de abrir un centro en Caravaca de la Cruz. Sus palabras fueron recibidas con un entusiasmo difícil de disimular por las personas que colaboran con la institución desde hace tres años en la comarca del Noroeste.

Este grupo, cuya coordinadora es Ana Belén Martínez, ha organizado numerosas acciones para dar visibilidad a la fundación y captar aportaciones económicas. El equipo informó a los directivos de UAPO de las gestiones realizadas en el último año y los apoyos recibidos por parte empresas privadas e instituciones públicas para desarrollar diferentes actividades. También informaron de los posibles emplazamientos del nuevo centro, donde se instalaría todo lo necesario para los diferentes tratamientos. De estos se encarga un equipo interdisciplinar.

Personal especializado

Tiene un papel muy importante el ejercicio físico, por lo que las instalaciones deben contar con un amplio espacio para instalar aparatos y máquinas de gimnasia. Desde la fundación, insistieron en que la apertura de nuevas sedes no depende de peticiones externas, sino de un análisis riguroso y que, para que una nueva sede sea viable, debe cumplir con criterios esenciales como la cercanía geográfica; la disponibilidad de personal formado bajo el modelo UAPO; la existencia de una demanda oncológica real; y un respaldo económico sólido.