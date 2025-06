El albergue municipal de Caravaca se mantendrá como sede de encuentros europeos

Juan F. Robles Jueves, 19 de junio 2025, 21:13 Comenta Compartir

El albergue municipal de Caravaca, ubicado en el edificio de las antiguas escuelas de La Almudema, acogerá una decena de encuentros juveniles europeos, con una participación estimada de más de 300 jóvenes procedentes de distintos países.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Juventud, ha renovado el convenio de colaboración con la Asociación Red Europea 'Los jóvenes importan ahora' para seguir impulsando y dinamizando este albergue como centro de formación, encuentro e intercambios juveniles en el marco del programa Erasmus+.

El alcalde, José Francisco García, y el presidente de la citada asociación, Diego Marín, firmaron el acuerdo, en presencia del concejal de Juventud, Salvador López, y de una treintena de jóvenes de distintos países europeos que actualmente participan en un proyecto artístico en la citada pedanía caravaqueña. El nuevo convenio tendrá una vigencia de cuatro años y permitirá dar continuidad a las iniciativas que se han venido desarrollando en este espacio desde su reapertura en julio de 2021, tras años de inactividad. El albergue cuenta con capacidad para más de 60 personas y está equipado con comedor-bar y aseos. La cesión a la asociación se realiza sin perjuicio de su uso por parte del Ayuntamiento.

El alcalde afirmó que «se trata de una fórmula que ha demostrado ser exitosa para dar vida a esta instalación municipal, que durante años permaneció cerrada; una acción que sirve para dinamizar el entorno rural, junto a otras que llevamos adelante desde el equipo de gobierno». «El modelo de gestión de este albergue es un ejemplo de cómo dinamizar espacios públicos en desuso y convertirlos en motores de vida, aprendizaje y cooperación», destacó el regidor.

Desde su puesta en marcha, el albergue ha sido sede de proyectos como 'Re inclusión is Important', 'Moving into the New World', 'Abrazando la juventud' o 'Explore your potential', que han reunido a decenas de jóvenes de países como Inglaterra, Polonia, Suecia e Italia.

Actualmente, el albergue acoge a jóvenes artistas europeos en el marco del proyecto Comas, cofinanciado por Erasmus+, con participantes de España, Grecia, Hungría, Rumanía y Estonia.

Temas

Caravaca de la Cruz