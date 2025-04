La Audiencia archiva los cargos contra un vecino de Alcantarilla acusado de violar a su excuñada

Alicia Negre Murcia Martes, 15 de abril 2025, 09:27 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial ha archivado los cargos que pesaban desde hace años sobre un vecino de Alcantarilla que fue acusado de violación por su excuñada. En el auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, los magistrados acceden a la petición de la Fiscalía, que había reclamado el sobreseimiento provisional de la causa al entender que los hechos denunciados no habían quedado debidamente acreditados. La Sala remarca que, «aunque el testimonio de la víctima puede ser suficiente para una acusación, la jurisprudencia exige verosimilitud y corroboración externa».

Los hechos sobre los que se pronuncia la Sección Quinta de la Audiencia en esta resolución, fueron denunciados por la joven en mayo de 2022. La mujer relató a la Guardia Civil que había coincidido con su excuñado en una fiesta de música tecno en la diputación cartagenera de Pozo Estrecho. Nada más verla, según el relato de la denunciante, el hombre comenzó a insultarla y más tarde la siguió hasta los aseos, proponiéndole mantener relaciones sexuales e instándola a hacerle una felación. Tras conseguir zafarse de él, tal y como relató a los agentes, se acercó a su coche a coger unas cosas, siendo seguida por su excuñado. Allí supuestamente el hombre la arrastró hasta su furgoneta, aparcada cerca, donde consumó la agresión.

La Audiencia entiende, sin embargo, que la acusación contra el acusado-que ha estado defendido por el abogado Luis Ferrer Pinar, socio del despacho Salas, Riquelme y Ferrer abogados- no ha quedado probada en estos años de instrucción. La Sala destaca, entre otras pruebas, la declaración de una amiga de la denunciante que aseguró no haber apreciado signos de agresión en ella y reveló incluso que esta admitió un encuentro consensuado con su exfamiliar. El auto pone de relieve además que los informes periciales no hallaron restos de semen ni perfil genético masculino y que el informe médico solo señaló un pequeño moratón en un brazo.

La denunciante además, enfatiza el tribunal, «no acudió a un médico tras los hechos ni aportó vídeos que dice haber grabado, pese a mencionarlos en mensajes de Whatsapp aportados por la defensa, afirmando que se borraron y no los conservó». La Audiencia coincide con la Fiscalía y concluye, por tanto, que «las contradicciones entre la denunciante y los testigos, la falta de pruebas físicas y la relación conflictiva previa con el investigado hacen efectivamente difícil sostener la acusación».