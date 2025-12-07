La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La autopista AP-7 en una imagen de archivo. Antonio Gil / AGM

Arde un vehículo en la autopista AP-7 a la altura de la salida de Los Alcázares y Torre Pacheco

Bomberos y Guardia Civil están en la zona para sofocar las llamas y organizar el tráfico

LA VERDAD

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:19

Un vehículo ardió este domingo por la tarde en la autopista AP-7 por causas que se desconocen. El coche accidentado se encontraba en el punto kilométrico 790, en sentido hacia Cartagena y Almería, a la altura de la salida de Los Alcázares y Torre Pacheco.

Fuentes del 112 explicaron a LA VERDAD que están en el lugar bomberos y agentes de la Guardia Civil para sofocar las llamas y ordenar el tráfico. El suceso provocó que varios conductores llamaran al Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia alertando de lo sucedido.

