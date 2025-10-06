Álvaro Castaño Penalva, la firmeza se pone la toga en el estrado de 'Novo Carthago'

Alicia Negre Lunes, 6 de octubre 2025, 01:24 Compartir

Sobre sus hombros descansa estas semanas la responsabilidad de enjuiciar el 'caso Novo Carthago', uno de los grandes procedimientos por supuesta corrupción urbanística que han instruido los tribunales murcianos en las últimas décadas. El magistrado Álvaro Castaño Penalva (Murcia, 1962) no se amilana, sin embargo, ante el reto que supone, como ponente, dictar una sentencia que afectará al futuro de varios exconsejeros del Ejecutivo regional que durante muchos años se erigieron como el núcleo duro del expresidente Ramón Luis Valcárcel. Miembro de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, Castaño Penalva se maneja en estrados con la firmeza y soltura que proporcionan más de tres décadas de servicio a la carrera judicial. Murciano de nacimiento pero criado en Cieza –tierra de la que habla con orgullo–, su trayectoria está marcada por una profunda discreción y un rigor jurídico, ampliamente conocidos en los pasillos del Palacio de Justicia de Murcia, donde desarrolla su día a día.

Casado y padre de dos hijos, Castaño Penalva es hijo de una familia numerosa que marcó de forma indeleble su carrera profesional. De once hermanos, nueve optaron por la senda del Derecho, un camino que ya habían recorrido previamente tanto su padre como su abuelo. La tradición jurídica de su familia hunde sus raíces en el siglo XVIII y hoy la continúa también la mujer y un hijo de este conocido juez.

Sus veranos transcurrieron trabajando en el campo y en la empresa familiar. Estudió Derecho en la Universidad de Murcia (UMU) y superó la oposición a la judicatura en un tiempo récord de dos años. En ese proceso se formó con destacados y conocidos juristas de la Región, como el teniente fiscal Francisco Sánchez Lucerga y el fiscal Manuel Campos, exconsejero de Justicia.

Con apenas 25 años, y ya convertido en juez, Castaño Penalva inició un periplo que comenzó en Lorca en 1988, con etapas en Algeciras y Elche, hasta llegar ocho años después al juzgado de Familia de Murcia, su especialidad preferida. En ese destino se mantuvo un lustro hasta que en 2001, con 38 años, dio el salto a la Audiencia, donde continúa a día de hoy, presidiendo una de sus subsecciones. Durante años siguió ejerciendo en la jurisdicción de Familia hasta que en 2008, con la división de competencias, Castaño Penalva –en ese momento el magistrado más joven en sala– se zambulló en la jurisdicción Penal, en la que sigue enzarzado actualmente.

En estos años han pasado por sus manos algunos casos sonados, como el 'crimen de los amantes de Aljucer', en el que Fabiola B.M. y su pareja, Salvador H.C., fueron condenados por asesinar al marido de la primera; o el 'crimen de la tinaja', que sentó en el banquillo a Alejandro M., 'Alejo', por acabar con la vida de su compañero de piso de Bullas al propinarle varios golpes con un palo, cortarle el cuello y clavarle un destornillador en el pecho. Dado que la Sección Tercera asume las competencias de violencia de género, este magistrado ha dictado sentencia, también, en algunos de los crímenes machistas más brutales de los últimos años, como el que perpetró Agustín S., en prisión por matar y descuartizar a su exnovia en Cartagena en 2018.

Afición a los coches clásicos

El tiempo que no exprime en largas sesiones de juicio en la Audiencia –como la de esta semana con más de cinco horas de declaraciones de algunos de los principales acusados–, el magistrado disfruta de caminar y de dejarse llevar por las playas de la vecina provincia de Alicante. Aficionado a los coches clásicos y la fotografía, Castaño Penalva encuentra en el mar, la lectura y la familia el equilibrio a su vida profesional. Quienes han trabajado con él destacan la certera técnica jurídica que despliega en sus resoluciones y su capacidad para dirigir vistas largas y técnicamente difíciles. Unas cualidades que, sin duda, podrá demostrar a lo largo de las hasta 19 sesiones que aún quedan pendientes de 'Novo Carthago'.

