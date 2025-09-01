Álex Jiménez, director técnico del Murmullo Fest: el nuevo reloj 'slow' del mandamás del sonido Amante de los libros de historia y de ciencia ficción, el que fuera responsable de pulir el directo de bandas como Los Planetas y Nada Surf busca ahora «disfrutar de otra manera»

Hubo un momento, cocinado a fuego lento durante la pandemia y servido en plato caliente durante su último viaje –con destino al eje cafetero de Colombia–, en el que las manijas del reloj vital de Álex Jiménez (Murcia, 1977) empezaron a ralentizarse. Y no precisamente porque las pilas se hubieran terminado. Ese reloj que todos llevamos dentro, y que parece avanzar a un ritmo cada vez más frenético, sin pausa ni descanso, comenzó a mutar en su caso en un reloj de arena de cuello estrechísimo, por donde el tiempo y el espacio se filtran ahora de una manera muy diferente a la que Jiménez tenía por costumbre.

Músico desde que tenía uso de razón – «desde los seis o siete años supe que quería dedicarme a este mundo», admite–, baterista de bandas míticas como Ross y actualmente de Los amigos de los animales, Álex Jiménez buscó su pan de cada día como técnico de sonido, profesión que desarrolla desde hace más de tres décadas y que le ha llevado a pulir la calidad del directo de bandas como Los Planetas y Nada Surf, entre otras muchas. Poca broma. Aunque, cuando se le pregunta por los hitos de su carrera, su primer pensamiento va para los murcianos Schwarz, referentes indiscutibles de la actual escena murciana: «Menuda potencia sónica», define.

Sin embargo, el acelerado reloj de festivales y conciertos de los últimos años, semana sí y semana también –y además «muy parecidos en cuanto a contenido»– empezaba a no ajustarse a ese nuevo ritmo que imperaba en el 'modus vivendi' de este amante de los libros de historia y de ciencia ficción. Y entonces surgió la posibilidad de dar una vuelta de tuerca a la oferta cultural y musical de la Región con el Murmullo Fest, impulsado por el Instituto de Turismo, que se celebrará a partir del 13 de septiembre en los pueblecitos del Valle de Ricote. Nada de macrofestivales con los mismos grupos indie ni salas abarrotadas de bailarines sudorosos. Álex Jiménez, director técnico y de programación del festival, hizo aliados de la talla de Belén Unzurrunzaga (Dirección de Producción y Comunicación) y Álvaro Rabadán (Dirección Creativa y Visuales) para poner en marcha esta cita alejada del mundanal ruido, donde primará la «tranquilidad» y se bajará «una marcha». Y rellenar un hueco para el que no había oferta alguna. En definitiva, crear el primer festival 'slow' de la Región, también con el objetivo de apostar por esa joya que es el Valle de Ricote como referente turístico ( 'slow', claro). «Se trata de disfrutar de otra manera, con más calma, más relajados. Personalmente, yo también valoro mucho ahora estar rodeado de personas y artistas que me transmiten paz», asegura.

De niño, Jiménez siempre se levantaba con música de todo tipo gracias a la melomanía de su padre

«Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer», dejó cantado para la eternidad el rey del bolero, Lucho Gatica, solo una de las muchas voces y melodías con las que Álex desayunaba todas las mañanas cuando no levantaba un palmo del suelo. Unos desayunos servidos por obra y gracia de la melomanía galopante de su padre (sastre de profesión), que tuvo mucho que ver en lo que después se convirtió su hijo pequeño, el menor de cinco hermanos. «Yo creo que mi padre ya estaba desesperado de intentar aconsejar y reconducir a los mayores y a mí me dejó hacer lo que quisiera. Incluso me regalaba instrumentos. Nunca intentó que hiciera otra cosa distinta», sonríe Álex Jiménez. Boleros, tangos, zarzuela, copla, flamenco, canción francesa y música clásica... En casa de los Jiménez sonaba (casi) de todo, y a todas horas, y eso forjó no solo el oído, sino la personalidad de quien hoy se ocupa del sonido y la programación del primer festival 'slow' murciano.

Estos días anda más liado que la pata de un romano cerrando el programa y las actividades que conformarán el Murmullo Fest –con artistas como Maestro Espada a la cabeza–, aunque su pareja, la periodista Laura Romero, sigue siendo el báculo que Álex encontró hace unos años para que el reloj de arena siga fluyendo. En el horizonte, al que Jiménez se dirige montado en sus irrenunciables patines en línea, algunos viajes pendientes como Noruega o los grandes parques nacionales de Estados Unidos. Y, por supuesto, volver a Colombia, donde Álex Jiménez cambió para siempre su reloj.

