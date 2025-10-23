La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración en uno de los centros educativos de Águilas. LV

Protesta educativa en Águilas para pedir más recursos en las aulas

LV

Jueves, 23 de octubre 2025, 22:11

Comenta

La comunidad educativa de Águilas se concentró esta semana en los distintos centros para exigir «una educación pública digna, inclusiva y de calidad para todo el alumnado». Las concentraciones, que se realizaron antes o después de la jornada lectiva, quieren visibilizar «la preocupante situación que atraviesa la enseñanza pública y reclamar soluciones urgentes a las administraciones competentes», según los convocantes.

Entre otras medidas, exigen la reducción de ratios por aula, el aumento de profesorado de apoyo, la ampliación de aulas abiertas en el municipio y más recursos para atender la diversidad presente en las aulas. También se reclama más profesorado para enseñar el idioma a los alumnos extranjeros y terminar con los «guetos» educativos, así como un transporte público «coordinado» y mejorar la oferta de Formación Profesional en Águilas y el estado de los centros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El templo de las chuletas a la brasa está en Javalí Nuevo
  2. 2

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  3. 3 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  4. 4 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025
  5. 5

    Encuentran huellas fósiles de grandes mamíferos en Calblanque y Cabo Cope
  6. 6 El SMS instalará cámaras en las salas de espera de los servicios de Urgencias de Primaria ante el aumento de agresiones
  7. 7 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  8. 8 Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura
  9. 9 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro
  10. 10 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Protesta educativa en Águilas para pedir más recursos en las aulas

Protesta educativa en Águilas para pedir más recursos en las aulas