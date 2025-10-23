Protesta educativa en Águilas para pedir más recursos en las aulas

LV Jueves, 23 de octubre 2025, 22:11 Comenta Compartir

La comunidad educativa de Águilas se concentró esta semana en los distintos centros para exigir «una educación pública digna, inclusiva y de calidad para todo el alumnado». Las concentraciones, que se realizaron antes o después de la jornada lectiva, quieren visibilizar «la preocupante situación que atraviesa la enseñanza pública y reclamar soluciones urgentes a las administraciones competentes», según los convocantes.

Entre otras medidas, exigen la reducción de ratios por aula, el aumento de profesorado de apoyo, la ampliación de aulas abiertas en el municipio y más recursos para atender la diversidad presente en las aulas. También se reclama más profesorado para enseñar el idioma a los alumnos extranjeros y terminar con los «guetos» educativos, así como un transporte público «coordinado» y mejorar la oferta de Formación Profesional en Águilas y el estado de los centros.

