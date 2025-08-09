La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una ambulancia acude a atender una emergencia. G. Carrión / AGM

Muere un hombre en Águilas tras caerse de su moto y quedar inconsciente bajo el guardarraíl

Varias llamadas alertaron a Emergencias y, pese a los esfuerzos de los sanitarios, estos solo pudieron certificar el fallecimiento

LA VERDAD

Sábado, 9 de agosto 2025, 11:36

Un motorista perdió la vida este sábado por la mañana en Águilas. Varias llamadas alertaron este sábado, desde las 9.42 horas, al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia de la presencia de un motorista herido tras caerse de su motocicleta y quedar inconsciente y atrapado bajo el guardarraíl.

Según los testigos, el suceso tuvo lugar en la autovía RM-332 Águilas en sentido Mazarrón, concretamente a la altura del kilómetro 61, en el barranco del Asensió, en la pedanía aguileña de Tébar.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras.

Los sanitarios del 061 solo pudieron certificar el fallecimiento del motorista.

Por su parte los bomberos regresaron a su base sin intervención, ya que el hombre no estaba atrapado.

