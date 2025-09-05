Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas subrayando que «esto debería ser lo normal en política» La ya ex primera edil se marcha «con mucha paz y orgullo» y lamenta «las especulaciones machistas y misóginas» sobre su renuncia

LA VERDAD Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:12 | Actualizado 19:24h. Comenta Compartir

Tras diez años al frente de la alcaldía de Águilas, Mari Carmen Moreno formalizó este viernes su renuncia al cargo en un pleno extraordinario en el que, visiblemente emocionada, agradeció las muestras de cariño recibidas en las últimas semanas. Reivindicó además su forma de entender la política. «A pesar de todas las especulaciones que se puedan escuchar, entre ellas algunas con un tono muy machista y misógino, me voy simplemente porque quiero y porque puedo, después de una meditada y profunda reflexión. Quiero poner fin a mi vida en la política activa, que no en la política, que jamás abandonaré, y volver a una profesión que me apasiona, la docencia», subrayó.

«Me voy con mucha paz y con mucho orgullo, después de haber sido la primera alcaldesa de Águilas. Para algunos será difícil de entender, porque normalmente los políticos se van porque los echan en las urnas o porque van a otro puesto, pero no es mi caso, y esto debería ser lo normal en política», añadió.

Ampliar Gonzalo J. Martínez / AGM

Moreno pone fin a una década en la alcaldía después de haber revalidado el cargo en tres ocasiones con amplias mayorías, incluso en momentos de retroceso del PSOE a nivel regional y nacional. «Han sido más de 22 años dedicados al servicio público, diez de ellos en esta casa al servicio de los aguileños. Diez intensos años que me han permitido trabajar por y para Águilas y su gente, con mis aciertos y errores, por los que pido perdón, pero siempre pensando en el interés general», expresó.

Tras su marcha, Rosalía Casado pasa a ser la alcaldesa accidental hasta el pleno que, dentro de diez días, elegirá como sucesor de Moreno a Cristóbal Casado, hasta ahora segundo teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Contratación, Deportes, Comercio, Carnaval, Festejos y Patrimonio. Para él tuvo también palabras de agradecimiento: «Tiene lo más importante que hay que tener en política: valentía para tomar medidas que afectan directamente a la vida de las personas». Además, subrayó que el próximo alcalde «conoce perfectamente nuestro municipio, nuestro tejido empresarial y asociativo».

Antes de Moreno, los representantes de los distintos grupos intervinieron de manera breve. Aparcada la habitual trifulca política, tanto Isidro Carrasco, de Vox, como Rosa Soler, del PP, coincidieron en desearle «lo mejor en la vida personal, profesional y familiar». Desde el PSOE, Cristóbal Casado subrayó que Moreno ha marcado «un antes y un después en la política municipal».

Moreno, de 49 años, casada y con dos hijos, comenzó su carrera política en 2003. Ese año fue elegida diputada por el PSOE en la Asamblea Regional, escaño que mantuvo durante tres legislaturas. Desde 2007, ha sido concejala en el Ayuntamiento de Águilas y, en 2015, llegó a la alcaldía. «No me arrepiento de nada, pero es el momento de poner ese punto final, dejo la alcaldía y dejo la política activa», dijo al anunciar su marcha, este verano.

Días después, en el transcurso del pleno ordinario correspondiente al mes de agosto, la alcaldesa renunció a la dedicación exclusiva como política liberada en el Ayuntamiento. Fue el previo a su marcha definitiva de la gestión municipal y su próxima incorporación al instituto.

La ya exalcaldesa se incorporará ahora a su puesto de trabajo de profesora de Biología y Geología en un IES. Pone fin así a una intensa carrera. En el plano orgánico, fue secretaria de organización del PSRM-PSOE durante la etapa de Pedro Saura. Sin embargo, fue con José Vélez al frente de la formación cuando Moreno se distanció de los órganos de dirección regionales, con los cuales nunca ocultó sus diferencias.

En Águilas ganó las elecciones municipales con holgura en tres ocasiones, revalidando la victoria en 2023 pese a la fuerte caída del partido a nivel regional y nacional. Ayer, tal y como anunció, se fue «con mi bolso y sin nada material dentro».

Temas

Águilas