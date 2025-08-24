Herido grave un motorista frente al Club Náutico de Águilas El hombre tuvo un accidente cuando conducía y sufrió un traumatismo craneoencefálico

Un hombre de 50 años de edad resultó herido grave este domingo al sufrir un accidente de tráfico mientras circulaba con su motocicleta en Águilas.

Varias llamadas alertaron al 112 a las 20.13 minutos de que el motorista había sufrido un accidente frente a la puerta del Club Náutico de Águilas y había quedado inconsciente.

Los sanitarios del 061 desplazados hasta el lugar del suceso atendieron al herido, que sufría un traumatismo craneoencefálico grave. Posteriormente, lo trasladaron hasta el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

