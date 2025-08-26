Águilas retoma las excavaciones en la Isla del Fraile con vistas a una gran exposición en 2026 La nueva campaña se prolonga hasta el 6 de septiembre con el reto de avanzar ante el proyecto con el Arqua de Cartagena

Con la mirada puesta en una gran exposición en el año 2026, en colaboración con el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena (Arqua), el Ayuntamiento de Águilas impulsa las excavaciones en el yacimiento de la Isla del Fraile. Por sexto año consecutivo se retoman los trabajos tanto en la isla como en su entorno submarino, que dieron comienzo este lunes y se prolongarán hasta el 6 de septiembre. El proyecto de investigación, dirigido por Juan de Dios Hernández García (Museo Arqueológico de Águilas) y Alejandro Quevedo, del Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC), encara así nuevos retos.

En fecha reciente se ha firmado un convenio entre el Consistorio aguileño y el CSIC para reforzar el proyecto y las investigaciones derivadas del mismo. De hecho, gran parte del material documentado en cada campaña se estudia en el Instituto de Historia del CSIC, al que pertenecen algunos de los especialistas participantes, como la arqueobotánica Leonor Peña Chocarro y la arqueozoóloga Marta Moreno. Así, se aspira a incrementar la financiación del proyecto a través de un plan propio del organismo estatal, al tiempo que se habilitarán nuevas herramientas para facilitar las donaciones de empresas que quieran contribuir a su desarrollo mediante micromecenazgos. Precisamente, este año vuelven a ser patrocinadores Viñas Familia Gil, Culmarex y Panaderías Clendy.

Con respecto a los trabajos de esta campaña, a nivel terrestre se continuará buscando la ocupación más antigua, que se retrotrae con seguridad a la época republicana (s. II-I a.C.). Asimismo, a través de la excavación de un conjunto de piletas se incidirá en aspectos artesanales centrados en la posible producción de cerámica y de salazones en la propia isla. A nivel subacuático se ampliarán las prospecciones en la bahía del Hornillo a cargo de los arqueólogos submarinos Javier Rodríguez Pandozi y Enrique Aragón (Universidad de Cádiz /Ibeam), con la intención de localizar zonas de fondeadero en la Antigüedad y posibles pecios.

Como en ediciones anteriores, el equipo está formado por más de una docena de estudiantes de diversas universidades y centros de investigación, tanto nacionales como internacionales: el CSIC y las universidades de Murcia, Alicante, Cádiz, Barcelona, Complutense de Madrid y Oxford.

A nivel investigador participan los especialistas en cerámica y fotografía arqueológica del CNRS / Universidad de Aix-Marsella Tomoo Mukai y Loïc Damelet, entre otros especialistas. Además, durante la campaña tendrá lugar la visita del doctor Paul Scheding, director del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid.

Temas

Arqueología

Investigación

Águilas

Arqua