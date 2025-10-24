La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una furgoneta implicada en un accidente con un taxi en Murcia, en una imagen de archivo. Andrés Molina / AGM

Los accidentes de furgonetas aumentan en la Región de Murcia un 40% con el auge de las flotas de reparto

La Comunidad registró 108 siniestros con estos vehículos el pasado año, dentro de una tendencia similar en España que lleva a Tráfico a estudiar un plan de actuación

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:34

Las cifras hablan por sí solas. El pasado año se registraron en la Región de Murcia un total de 108 accidentes con al menos una ... furgoneta implicada en vías interurbanas. Se trata de un 38,46% más que los contabilizados en el ejercicio anterior, cuando se registraron 78. Un incremento muy preocupante que es generalizado en todo el país, y que se enmarca en un contexto de enorme auge del sector logístico del pequeño reparto. Y es que se han disparado las flotas de este tipo de vehículos industriales ante una mayor actividad, vinculado también al imparable crecimiento del comercio electrónico.

