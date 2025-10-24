Los accidentes de furgonetas aumentan en la Región de Murcia un 40% con el auge de las flotas de reparto

Las cifras hablan por sí solas. El pasado año se registraron en la Región de Murcia un total de 108 accidentes con al menos una ... furgoneta implicada en vías interurbanas. Se trata de un 38,46% más que los contabilizados en el ejercicio anterior, cuando se registraron 78. Un incremento muy preocupante que es generalizado en todo el país, y que se enmarca en un contexto de enorme auge del sector logístico del pequeño reparto. Y es que se han disparado las flotas de este tipo de vehículos industriales ante una mayor actividad, vinculado también al imparable crecimiento del comercio electrónico.

Así lo recogen las estadísticas oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT), que reconoce que las furgonetas se han convertido en «la asignatura pendiente de la seguridad vial». Hay que tener en cuenta que el parque de estos vehículos activos asciende a 73.973 unidades en la Comunidad, según el último dato del pasado mes de mayo. Además, tampoco se puede obviar que cerca del 40% de furgonetas supera los 20 años y la media se sitúa en 12 años. Y eso que desde 2015 se han matriculado casi 11.000 nuevas –exactamente 2.114 durante 2024–, a las que hay que sumar otro millar en los cinco primeros meses de 2025.

Cada vez mayor presencia

En unas jornadas técnicas nacionales celebradas el pasado mes –enfocadas de forma monográfica a este tipo de vehículos– se puso de manifiesto, igualmente, su uso intensivo como otro factor clave del mayor riesgo de siniestralidad. Porque la realidad es que las furgonetas no dejan de ganar presencia y representan ya cerca del 10% del tráfico total.

LOS DATOS 73.973 furgonetas están matriculadas en la Región de Murcia, según el dato de DGT a mitad de año. 41% de conductores de furgoneta fallecidos en carretera dan positivo en toxicología en España.

Al mismo tiempo, se suma la expansión del 'renting' y el alquiler, así como el peso creciente de la logística urbana de última milla en el reparto de mercancías, lo que incrementa a su vez la densidad de tráfico y el potencial de siniestralidad en las ciudades. No obstante, este parque de transporte sigue teniendo un fuerte vínculo con la construcción y los servicios de mantenimiento.

Por otra parte, del más de un centenar de accidentes de furgonetas contabilizados en el último ejercicio en territorio murciano, hasta 6 personas resultaron fallecidas, frente a solo una durante el año 2023. Igualmente, de las víctimas mortales registradas el 83% eran pasajeros, mientras que con respecto a lesionados fueron 9 heridos hospitalizados y 93 heridos no hospitalizados.

Como consecuencia de todo ello, desde Tráfico están decididos a avanzar en el desarrollo de un plan específico para mejorar la seguridad vial de este colectivo de conductores, cada vez más presente en carreteras interurbanas y en las calles de las ciudades. Y es que uno de los motivos por el que las furgonetas se han convertido en una pieza clave de la distribución de mercancías es porque para conducirlas no se requiere un permiso especial ni están obligadas a llevar tacógrafo, lo que facilita su uso frente a otros vehículos de mayor tonelaje. En concreto, su masa máxima autorizada no es superior a 3.500 kilogramos, 4.250 en caso de furgonetas eléctrica.

También es evidente que estos vehículos están concebidos normalmente para el transporte de pequeñas mercancías, aunque no es menos cierto que debido a la versatilidad de su uso se ha convertido no solo en una importante herramienta de trabajo para pequeñas empresas y autónomos sino también para transportar a pequeños grupos de personas. Una circunstancia que añade otro factor añadido ante el problema de la siniestralidad. Otro aspecto muy relevante es que en el total de siniestros con víctimas, la inspección técnica del vehículo (ITV) no estaba correcta hasta en el 10% de la furgoneta, elevándose hasta al 33% en el caso de la furgonetas implicadas en siniestros mortales.

Por lo que se refiere a las vías con mayor siniestralidad de usuarios de furgonetas en la Comunidad se corresponde con las autovías A-30, A-7, A-33 y RM-11. Aunque las carreteras con siniestralidad más lesiva fueron la A-7, A-33 y RM-11, mientras que de forma puntual se registró también en la vía convencional Camino de Vera. según destacan desde Tráfico.

Otro aspecto sensible es el consumo de alcohol, drogas o psicofármacos entre los conductores fallecidos. En 2024, en el conjunto de España, el 41% de los conductores de furgoneta que perdieron la vida en carretera dieron positivo en las pruebas toxicológicas, un porcentaje que, aunque ligeramente inferior al del conjunto de conductores analizados (48%), evidencia un factor de riesgo añadido en la siniestralidad de estos vehículos.