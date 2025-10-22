Los fallos más impactantes detectados en coches que pretendían superar la ITV

Canal Motor Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:26 Comenta Compartir

Los defectos en el sistema de alumbrado y señalización fueron la principal causa de rechazo de la ITV durante el año 2024, representando el 22,6% del total de fallos graves detectados.

En el último año, el 33% de las muertes en carretera se registraron en periodos de baja visibilidad, en el horario comprendido entre las 20 horas y las 7 de la mañana.

Estos datos, analizados a partir de la información publicada por el Ministerio de Industria y Turismo, ponen de manifiesto la crítica relación entre la visibilidad y la seguridad vial.

Para concienciar sobre la importancia de este sistema, los inspectores de los más de 400 centros de ITV han documentado fallos graves y muy graves, como faros totalmente opacos o rotos, que evidencian los impactantes defectos con los que algunos vehículos llegan a la inspección.

Según el informe de Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) muestra que los vehículos agrícolas (tractores) son los que presentan el mayor porcentaje de defectos en este sistema, con el 51,5% del total de fallos detectados en este tipo de vehículos. Les siguen las motocicletas, con el 33%, y los furgones y camiones de más de 3.500 Kg, que ocupan el tercer lugar con el 22,8%.

Esta problemática cobra especial relevancia ante el inminente cambio al horario de invierno (que se producirá en la madrugada del 25 al 26 de octubre), ya que anochecerá más temprano. La mayor cantidad de horas de conducción nocturna, junto con la llegada de fenómenos climatológicos como lluvia, neblina o nieve, incrementa el riesgo en carretera.

Ampliar Faro en mal estado AECA-ITV

Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV, enfatizó que el sistema de alumbrado es una parte clave de la seguridad activa del vehículo, pues permite a los conductores ver y ser vistos, además de comunicar las maniobras. «Un vehículo que tenga una lámpara fundida o los faros mal regulados puede hacer que los demás no lo vean o que se deslumbren, en caso de que los faros estén muy altos», explicó.

Tractores con más fallos

La iluminación es uno de los sistemas de seguridad activa del vehículo, ya que ayuda a evitar los siniestros viales, permitiendo mejorar las condiciones de visibilidad cuando la luz es escasa o durante la noche.

Es una parte del automóvil que permite a los conductores ver y ser vistos por los demás usuarios de las vías públicas. Además, sirve también para establecer una comunicación con los demás vehículos, para conocer e informar sobre las maniobras que se van a realizar.

Desde la Asociación recomiendan pasar la ITV hasta un mes antes de su fecha de caducidad ya que permite planificar la cita con antelación y no modifica el periodo máximo de validez de la próxima inspección. Tener la ITV al día es clave para mejorar la seguridad vial y la protección del medio ambiente. Adicionalmente, evitas estar expuesto a una sanción de 200€ o 500€, dependiendo del caso.