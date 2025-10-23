La UE eleva la presión sobre Rusia con nuevas sanciones al gas

Antes de que dé comienzo la cumbre de líderes europeos en Bruselas este jueves, la Unión Europea (UE) ha aprobado su décimo noveno paquete de ... sanciones a Rusia, horas después de que se haya conocido la decisión de EE UU de imponer castigos al sector petrolero ruso. Entre las medidas europas -que tan sólo necesitaban superar el 'no de Hungría para recibir la luz verde- están acelerar la prohibición gradual de la compra de gas ruso para principios de 2027 y aumentar la persecución de la flota fantasma rusa, los buques que utiliza Moscú para tratar de evadir las sanciones europeas.

A su llegada a Bruselas, el dirigente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha destacado que «Rusia no demuestra que quiere acabar esta guerra y sigue atacando a civiles. Tenemos que presionar a Putin para lograr un alto el fuego y para acabar esta guerra», ha subrayado. En cuanto a las reticencias de Trump para entregar misiles Tomahawk a Kiev, Zelenski ha apuntado que es como la decisión sobre las rodas de sanciones: «Antes eran inimaginables y mirad ahora. Cre que con los misiles de largo alcance ocurrirá lo mismo, pero dependerá de la decisión de EE UU».

La agenda de la reunión de líderes es apretada, ya que el contexto político es crítico. Con el apoyo de la Casa Blanca a Ucrania dependiendo del humor con el que se despierte Donald Trump, la UE quiere cerrar filas una vez más en torno a Kiev y blindar su apoyo financiero y militar a Volodímir Zelenski, que está invitado a la cita en Bruselas. Una de las propuestas de la Comisión Europea es utilizar los activos rusos inmovilizados para dar un préstamo de recuperación a Ucrania, una cuestión que ha ido ganando apoyos dentro de los Veintisiete, pero que suscita también ciertas dudas legales. «Queremos garantías de que el riesgo será común, de todo el bloque, y no sólo de Bélgica -país en el que se encuentran la mayoría de los actios rusos congelados-», ha destacado el primer ministro belga, Bart de Wever, a su llegada al Consejo Europeo.

El mensaje ya quedó claro a principios de semana, con el comunicado conjunto que varios líderes europeos lanzaron a Trump y Putin, en el que expresaban la unidad europea para lograr una paz «justa y duradera» y la convicción de que «las fronteras internacionales no pueden cambiar por la fuerza», en referencia a la petición de Washington de que Kiev ceda el territorio ocupado del Donbás. También se discutirá la posibilidad de utilizar los activos rusos congelados para financiar la reconstrucción de Ucrania, una cuestión que genera dudas legales a los Veintisiete.

Otro de los objetivos de la cumbre será blindar la seguridad del bloque comunitario, en jaque debido a las recientes incursiones aéreas rusas. El encuentro informal en Copenhague sirvió para acercar posturas políticas y se espera que los dirigentes europeos debatan hoy la hoja de ruta para la defensa de la UE para 2030.

El plan, presentado por la Comisión, incluye la creación de un 'muro de drones', la operación 'centinela del este' para reforzar la vigilancia de ese flanco, un escudo aéreo espacial y armonizar la movilidad militar. La UE quiere ser capaz de disuadir cualquier agresión por tierra mar y aire, así como los ataques cibernéticos, y cumplir los objetivos de la OTAN.