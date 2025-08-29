La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Robin Westman

La pistolera trans que mató a dos niños en Mineápolis disparó hasta 116 balas

La policía cree que actuó solo en busca de notoriedad y cumplía una fantasía perversa

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 28 de agosto 2025

Robin Westman odiaba a los judíos, a los mexicanos, a Donald Trump… «En resumen, odiaba a todo el mundo», dijo ayer el jefe de policía ... de Mineápolis, Brian O'Hara. Habían pasado poco más de 24 horas desde que la pequeña capilla de un colegio católico en un barrio acomodado de Mineápolis se tiñera el miércoles de sangre bajo los disparos del último pistolero juvenil, una joven trans de 23 años, que dejaron dos niños muertos y 15 heridos, todos de entre 6 y 15 años. En total, 116 casquillos recuperados de la escena. Y eso, gracias a que se le atascó una de las armas que utilizó, según han descubierto los investigadores.

