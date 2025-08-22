GOUGO transforma la forma de comprar coche: financiación digital, grandes descuentos y una escapada de regalo

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:56

Gougo.es, el marketplace de vehículos de ocasión del Grupo Huertas, continúa su ambicioso proceso de expansión territorial y digital, consolidándose como una de las plataformas más innovadoras del sector de la automoción. Con nuevas aperturas, servicios integrales y financiación totalmente online, la firma se posiciona como referente de los marketplaces de automoción.

Nuevos showrooms en Torrevieja y Alicante

Tras consolidarse en la Región de Murcia con instalaciones en Murcia (Ronda de Levante, 19) y Cartagena (C/ Santa Leticia, 1 – Media Sala), GOUGO ha inaugurado un nuevo showroom en Torrevieja, ubicado en la Av. de las Cortes Valencianas, 58, y otro en Alicante (Av. Salamanca, 14). Esta expansión refuerza su modelo híbrido de atención, que combina la comodidad de las gestiones digitales con el asesoramiento directo en sus puntos físicos, donde los clientes pueden probar los vehículos y recibir atención y asesoramiento personalizado.

Para celebrar su crecimiento, GOUGO ha lanzado una promoción exclusiva durante agosto válida tanto en sus nuevos showrooms como en su plataforma online. Los compradores recibirán 500 euros de descuento directo en la adquisición de cualquier vehículo en las instalaciones de gougo, y además, como regalo a los 25 primeros, disfrutarán de un fin de semana con escapada termal en el hotel Thalasia de San Pedro del Pinatar. Una propuesta que busca ofrecer una experiencia única más allá de la compra del coche.

Servicios completos y financiación 100 % digital con BBVA

GOUGO ofrece un amplio y variado stock de vehículos de ocasión, y una oferta integral que incluye compra, venta, tasación online del vehículo propio (que puede descontarse del precio del coche deseado y así poder ver el descuento de la entrega del vehículo aplicado al instante), financiación personalizada y 100% online, seguros a medida, entrega rápida y a domicilio. La plataforma permite realizar todas las gestiones desde cualquier dispositivo, con total transparencia y sin costes ocultos.

La gran novedad tecnológica de GOUGO es la incorporación de Automik, un servicio de financiación 100 % digital en colaboración con BBVA. Este sistema permite a los usuarios simular la cuota de financiación desde la ficha de cualquier vehículo y solicitar el crédito online de forma rápida, sencilla y sin papeleo. El cliente recibe una respuesta inmediata sobre su solicitud (preaprobada, aprobada o denegada) y puede cerrar todo el proceso sin necesidad de acudir a una oficina física, lo que simplifica y agiliza la compra de un coche.

GOUGO sigue apostando por acercar la movilidad a los clientes, combinando innovación digital, atención cercana y servicios a medida. Toda la información está disponible en su plataforma oficial: www.gougo.es.

