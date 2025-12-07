La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Castañeras asando castañas en la calle.
La columna gastronómica

Huele a castañas

Contienen polifenoles, ácidos elágico y gálico, minerales (calcio, fósforo, hierro, magnesio, potasio, selenio, sodio, yodo y zinc) y vitaminas B, C y E

María Trinidad Herrero

María Trinidad Herrero

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:38

Al acercarse el invierno, paseando por calles y plazas, de repente, desde alguna esquina, nos invade un aroma cálido, característico de esta época del año, ... evocándonos momentos felices de la niñez. Es el olor a castañas recién asadas al que no podemos resistirnos y, con la cara iluminada por una sonrisa, compramos un cucurucho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida en Murcia por conducir ebria, en sentido contrario por la autovía A-7 y con su hijo menor de edad a bordo
  2. 2 Una nueva discoteca para revitalizar el ocio nocturno de Murcia: «El centro está imposible»
  3. 3 Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas
  4. 4 Un accidente obliga a cortar la autovía A-7 en dirección a Alicante a la altura de Cobatillas, en Murcia
  5. 5

    Cerca de de 180.000 pacientes cambian de médico de familia en la Región de Murcia
  6. 6

    La vida en los resorts en la Región de Murcia: el resurgir de un modelo residencial que rozó techo y tocó fondo
  7. 7 El rastro del Citroën C5 que llevó hasta los cuerpos de José Patricio y Edwin Guillermo
  8. 8 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  9. 9 Estos son los supermercados y tiendas que abren el 8 de diciembre en la Región de Murcia
  10. 10

    La Armada dará forma en Cartagena a su buque autónomo del futuro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Huele a castañas

Huele a castañas