Cartagena se lanza en busca de la hamburguesa de oro Catorce restaurantes participan en el desembarco de The Champions Burger 'Of the Road' en el Puerto

Alberto Frutos Viernes, 3 de octubre 2025, 01:10 Comenta Compartir

La pasada semana, cuando los compases finales de la XXXVI edición de las fiestas de Carthagineses y Romanos resonaban con su jolgorio y contundencia habituales, la terminal de cruceros del Puerto de Cartagena acogía el inicio de otra apasionante batalla, la protagonizada por los catorce restaurantes que buscan alzarse con los tres primeros puestos de The Champions Burger. Una popular competición gastronómica donde el público vota sus recetas favoritas en base a la calidad del pan, la carne, la combinación de ingredientes, la originalidad y la presentación de cada hamburguesa. Todo un reto teniendo en cuenta que estamos ante una serie de elaboraciones donde el ingrediente principal se transforma en la más deliciosa excusa para arriesgar, probar, jugar y divertirse con fórmulas tan coloridas como extravagantes, tan espectaculares como sorprendentes, tan imaginativas como vistosas.

1 Participante. Tokio. The Winner Características. Pan de Hokkaido con reducción red winner, crema de queso trufada, Wagyu caramelizado 48 horas, carne de chuletón Premium, queso gouda ahumado, Umami sour cream y cecina crunchy. 2 Participante. Godeo. Royale Gold Características. Brioche con oro comestible, salsa Emmy, mermelada de bacon, carne de chuletón, queso ahumado, costillar de ternera a baja temperatura 48 horas, sour cream ahumada y bacon bits.

3 Participante. Nolito's. Diamante Azul Características. Pan brioche azul con polvo de diamante y oro rosa, fat smash madurado, costilla estilo EEUU, mermelada de bacon, cheddar, bacon crunch, mayo ahumada y salsa Emmy. 4 Participante. The OX Cenando con Pablo. La Elegida Características. Carne de vaca y buey madurado más de 100 días, bacon glaseado, caramelo de buey y pistacho, cheddar, salsa The Ox, mermelada de cecina y mayonesa de tuétano casera.

Además de las cuatro seleccionadas para acompañar este texto, el resto de las elaboraciones que concursan en esta cita culinaria son: 'Lil Wayne', de Gottan, compuesta por un brioche con parmesano y mozzarella gratinada, picada de chuletón madurado, cheddar fundido, panceta estilo Kikanbo cocinada cuarenta y ocho horas, salsa Louisiana, cebolla crispy, bacon al estilo 'Au Cheval' y mayonesa ahumada; 'Hay Niveles Bro', de Faakin Smash by Joe Burger, elaborada con carne de chuletón de ganadería nacional, queso cremoso trufado, jamón ibérico, yema de huevo trufada, salsa PX y corteza de jamón; 'La Gamberra 2.0', de Street Food Burger, la cual cuenta con pan rojo glaseado, carne de vaca nacional madurada, costilla de cerdo ahumada, queso cheddar ahumado, mayonesa ahumada, bacon bits caramelizados y Gublins; 'Top 1', de Dak Burger, elaborada con carne de chuletón premium, Black Angus deshilachado, cheddar rojo madurado, bacon, cebolla, mayonesa tostada 2.0, polvo lunar y crujiente estelar; 'Punto G', de The Vicbros Burger, compuesta por brioche 24K con salsa Xtreme, carne de chuletón nacional con cheddar ahumado y costillar de Simmental deshilachado al bourbon, salsa y crujiente; 'Pryngles's', de La Muralla, formada por doble Patty Smash de vaca madurada, doble queso cheddar vintage, bacon crunchy, patatas paja, crema Pryngles's y polvo de parmesano; 'Hater', de Jisma The Best Burger, con brioche rosa glaseado Doritos x Cheetos, chuletón smasheado con cheddar, costilla, salsa y mermelada de bacon; 'Kryptonita', de El Surtidor On Fire, elaborada con pan brioche, salsa Tasty, 160 g. de chuletón, queso cheddar, pulled beef con parmesano, salsa pistacho y perlas de 'Kryptonita' brillante; 'Imperium', de Gula Supreme, compuesta por pan brioche artesano, fat smash de chuletón, queso ahumado, guanciale jam, pulled supreme, salsa de queso y salsa XXX, coronado con smoked crunchy; y 'Mamba King', de Circo, receta formada por carne de chuletón, bacon americano, costilla ibérica glaseada, cheddar fundido, crush de Doritos Tex Mex, salsa King, cebolla crispy y brioche negro.

Asimismo, el evento, al que se puede acceder de manera gratuita, cuenta también con opciones vegetarianas y sin gluten, así como postres de la mano del establecimiento Seixis. Un último y dulce desafío al que enfrentarnos en The Champions Burger, cita que finalizará el próximo 13 de octubre y cuyos horarios son: de lunes a jueves de 18.00 a 00.00 horas, de viernes a domingo de 12.00 a 00.00 horas y el lunes 13 de octubre de 12.00 a 00.00 horas.

Más información: thechampionsburger.es

Reporta un error