Murcia da la bienvenida a 12 jornadas de alegría y tradición con más de 300 actividades

La capital se viste de fiesta para disfrutar con vecinos y visitantes de un programa dirigido a pequeños y mayores en más de 30 escenarios

Murcia inicia hoy una de las fechas más esperadas por vecinos y visitantes con la bajada de la Virgen de la Fuensanta a la capital. La Feria de Septiembre hace brillar aún más la ciudad, gracias a una programación que aúna música, gastronomía, tradiciones y convivencia en sus plazas, paseos, jardines y espacios culturales. A su vez, la capital del Segura demostrará a su gente y a quienes la visita su alegría, hospitalidad y dinamismo en el año que conmemora sus 12 siglos de historia.

La Feria de Septiembre, que se extenderá hasta el martes 16 de este mes, tiene previstas en torno a 300 actividades que se desarrollarán a lo largo de 30 ubicaciones, desde los Huertos del Malecón hasta el recinto ferial de la Fica, con el río Segura como eje vertebrador.

Uno de los nuevos escenarios es el Puente de Hierro, entendido como un mirador privilegiado para contemplar el río y disfrutar de puestas de sol inolvidables con música en directo. Este punto acogerá los nuevos 'Los Atardeceres de Nuestro Aniversario', conciertos acústicos gratuitos que comenzarán cuando empiece a caer sol –sobre las 20.30 horas– y que reunirán una gran diversidad de estilos, del 8 al 14 de septiembre. Actuarán artistas como el grupo de versiones 'indie' Marlene; el rockero Santi Campillo; la cantautora Ada Ulises; Factoría; Carey, con su fusión de géneros tradicionales y modernidad (el bolero, la copla, el flamenco, el tango y la bossa nova); la música clásica del Cuarteto Assai, y el rock clásico de los Bang de Miguel Bañón.

Sin duda, la música es uno de los pilares fundamentales de la Feria de Septiembre; de hecho, se articula con la programación más amplia hasta la fecha: un total de 64 actuaciones en directo que se repartirán entre diferentes escenarios. Habrá conciertos de artistas nacionales y locales en citas como el Lemon Pop y Los 40, actuaciones de agrupaciones musicales en plazas y calles, y también la presencia de 13 cuadrillas que llevarán el folclore y las tradiciones murcianas a los Huertos del Malecón. A esto se suma que el pregón oficial lo protagonizará la banda murciana Viva Suecia, el domingo 7 de septiembre en la Plaza de Belluga.

Para muchos jóvenes y mayores, la Fica será de visita obligada para divertirse en las 200 atracciones, puestos y casetas que abrirán hoy al público, así como la gran noria panorámica instalada en el Plano de San Francisco.

La Murcia de siempre

Otro lugar de referencia seguirá siendo los Huertos del Malecón, donde se podrá degustar la cocina murciana más auténtica, rodeados de cuadrillas, música en directo y un ambiente de convivencia. A lo largo del cauce del río se amplía también la zona de 'foodtrucks', que permitirá probar sabores de dentro y fuera de la Región.

Las fiestas de Moros y Cristianos montarán las kábilas y mesnadas de su Campamento Medieval en el disuasorio del Malecón, epicentro de unos festejos que desplegarán todo su encanto en los desfiles y en la representación de sus Embajadas, para celebrar la declaración como Fiestas de Interés Turístico Internacional.

Como novedad, se incorpora un espacio chill out a la orilla del Segura, entre el Paseo Teniente Flomesta y el Puente de los Peligros, pensado como un lugar de descanso y disfrute para familias y grupos de amigos.

La feria añadirá su faceta cultural y teatral con un 'Río de cine', que proyectará clásicos del cine familiar en el Segura, con diversas exposiciones de arte con creadores jóvenes y consagrados, y con Teatro en Feria, que traerá una decena de actuaciones tanto en el Romea o el Teatro Circo, por cuyas tablas desfilará actores como Carlos Sobera, Belinda Washington o El Langui. Completa la programación la habitual vertiente taurina de la Feria de Septiembre, que incluirá el pregón por parte del toreo Roca Rey, cuatro corridas de toros, una corrida de rejones y una novillada picada, además de actos culturales, musicales, literarias y de reconocimientos.

Para garantizar la convivencia y la seguridad de todos durante toda la Feria de Septiembre, el Ayuntamiento de Murcia ha desplegado un dispositivo especial formado por más de setecientos efectivos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja. También se instalarán Puntos Violeta en distintos lugares de la ciudad, y la Cruz Roja desplegará un hospital de campaña para la Romería.