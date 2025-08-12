Estas son todas las atracciones que tendrá la Feria de Septiembre de Murcia La Fica volverá a abrir sus luminosas puertas el 4 de septiembre y lo hará con una promoción de dos por uno en tiques. «Contamos con los más altos parámetros de seguridad», señala el edil

Pedro Navarro Martes, 12 de agosto 2025, 11:26 | Actualizado 11:39h.

El recinto de La Fica acogió este lunes el mismo ritual prefestivo de cada mes de agosto, el del sorteo de los espacios vacantes para atracciones en la Feria de Murcia. Una veintena de feriantes aguardaban a primera hora la posibilidad de poder trabajar en la capital del Segura durante los doce días que van desde la bajada de la patrona a la Catedral hasta la vuelta de esta en Romería a su santuario del monte. Será el día 4 de septiembre cuando la Virgen de la Fuensanta llegue a la ciudad y cuando las atracciones de La Fica comiencen de nuevo a girar. Y lo harán, como cada arranque de Feria con una promoción de dos por uno en tiques, que estará activa durante toda la jornada, es decir, desde su apertura a las 18 horas, hasta su cierre, en torno a la 1 de la madrugada. El precio del viaje suele oscilar entre los 3,5 y los 5 euros.

Un descuento similar será el que se aplique durante el conocido como el Día del Niño, que tendrá lugar este año el martes 9 de septiembre. Durante dicha jornada, el precio de todas las atracciones se rebajará a la mitad, aunque la promoción cuenta con letra pequeña. Así, mientras que las atracciones infantiles tendrán este descuento del 50% hasta la hora de cierre, las de adultos únicamente se beneficiarán de esta oferta de 18 a 22 horas. Por otra parte, el miércoles 10 de septiembre será el Día Sin Ruido, que ya se ha hecho un hueco en el calendario festivo y que se encuentra dedicado al colectivo de personas con Trastorno de Espectro Autista (TEA) o con otras necesidades especiales. Para ello, y para que estos niños puedan sentirse cómodos en el recinto, todas las atracciones prescindirán de la música y de los sonidos propios de estas instalaciones para que también puedan disfrutar de la feria.

Ampliar Imagen del sorteo en La Fica. Javier Carrión / AGM

En total serán cerca de 200 las instalaciones que entre atracciones, puestos y casetas ocupen la enorme explanada de 40.000 metros cuadrados -y equivalente por tanto a ocho campos de fútbol- que constituye La Fica. De estas, en torno a unas 60 constituyen los 'cachivaches' propiamente dichos. La gran mayoría son las mismas y pertenecen a los feriantes que forman parte de la Asociación Feria de Murcia, que es la que organiza el evento de la mano del Ayuntamiento de Murcia. No obstante, cada año se sacan a sorteo varios puestos libres para todos aquellos feriantes interesados y ajenos a la asociación, el cual permite introducir novedades en el conjunto. Este año, los más pequeños estrenarán una experiencia de guerra láser, en la que dos contendientes se enfrentarán con pistolas que disparan rayos de este tipo de luz.

Mientras, los adultos más atrevidos podrán probar 'Arkham', una atracción meánica similar a los habituales 'aladinos', con un brazo giratorio de unos 20 metros de altura, en la que los viajeros se subirán a una jaula que se elevará en un recorrido circular y en vertical, que irá de abajo arriba y viceversa. No obstante, este año el espacio destinado a espectáculos ha quedado desierto, por lo que la asociación estaba explorando la posibilidad de que otra atracción de adultos, con las dimensiones adecuadas pudiera ocupar ese espacio vacío. «Vamos a ver cómo nos va la experiencia», señalaba el propietario de Aladino, que se estrena este año en la Feria capitalina, a la que no había acudido hasta ahora. También se adjudicaron dos espacios para diferentes casetas y puestos.

Por su parte, a preguntas de LA VERDAD y al hilo de la tragedia de Alquerías -donde una niña perdió la vida en una atracción de Feria, quiso señalar el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, que el recinto ferial de La Fica «siempre ha estado sometido a los más altos parámetros y controles de seguridad». Subrayó así que este espacio, cuya organización depende de manera directa del Consistorio, «siempre ha cumplido con todos los requerimientos, de la mano del concurso de ingenieros, tasadores y muchos otros profesionales». Concluye indicando que, la prueba de ello es la ausencia durante décadas de incidentes reseñables.

Estas son todas las atracciones que estarán instaladas en la Feria de Septiembre de Murcia:

- Casa del Terror 3D

- Humor Amarillo

- Montaña de agua

- Extremen

- Tren

- Bob Esponja

- Torrente

- Extazy

- Project

- Canguro

- Gusano Loco

- Totem

- Montaña de agua

- Noria

- Hotel

- Pistas de coches

- Dragón

- La Olla

- Take Off

- Pulpo

- Montaña Ratón Vacilón

- Espectáculo

- Barco

- Maxi Dance

- Super Tortugas

- The Limit

- Blue Sky

- Látigo

- Master

- Tren de la Bruja

- Jumping

- Baby

- Noria Infantil

- Camas elásticas

- Globo

- Q-Zar

- Pitufo Saltarín

- Scalextric

- Caballitos medievales

- Pista infantil

- Globitos

- Pista americana

- Barquitas de agua

- Toritos

- Lago

- Pista de coches infantil

- Safari

- Tokito

- Eurogiro

- Volador

- Pistilla infantil

- Aero Baby

- Gigant XXL'

- Duelo láser

- Arkham

- Nueva atracción a concretar