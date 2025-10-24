Nacho Sánchez, extremo del Cartagena: «Salga quien salga, no baja la intensidad»

Nacho Sánchez analizó el encuentro de este próximo domingo contra el Marbella. «Juegan muy bien, sobre todo las transiciones y tienen gente muy rápida por ... fuera. Tenemos que estar muy atentos», avisó el futbolista canario de 32 años, que transmitió las «ganas de sacar los tres puntos fuera de casa» que tiene la plantilla albinegra.

El extremo del Efesé quiere recuperar el protagonismo que ha perdido durante el paso de la temporada, causada, especialmente, por el buen estado de forma de Kevin Sánchez, su competencia más directa. También hay que añadir que tuvo una pequeña lesión en el aductor después del segundo viaje a Sabadell, que le hizo perderse el partido en Sanlúcar y no tener minutos ante Tarazona y Sevilla Atlético. Llegó a compartir once con Kevin en la primera jornada, pero Javi Rey se dio cuenta de que el burgalés por banda derecha perdía mucho potencial y Nacho no ha vuelto a ser titular desde entonces, pero confesó que en el vestuario tienen un «objetivo en común y es lo más importante», más allá de las individualidades.

A gusto con su nueva vida

El canario está «muy integrado» en esta nueva etapa deportiva, formando parte de un vestuario en el que «nos ayudamos todos» y donde hay «gente muy sana y muy top. Eso para el día a día se hace muy ameno y se nota en el campo». Sánchez también comentó la competencia que hay en el equipo, un factor que está haciendo luchar al Efesé por comandar la clasificación del grupo 2 de Primera Federación. «Salga quien salga, no baja el nivel ni la intensidad y eso es un plus», apuntó el extremo y añadió que «está disponible, para cuando quiera el míster, ayudar al equipo».

El Cartagena quiere revertir la situación lejos de su feudo, donde todavía no ha ganado ni ha marcado. Es el único pero de un equipo que en casa es un rodillo, donde los jugadores sienten la «ilusión» de la grada, contó el extremo izquierdo del Efesé. El Marbella no querrá perder su invicto como local y no se lo pondrá fácil a los de Javi Rey.