Nacho Sánchez conduce el balón en el duelo contra el Sabadell. LOF

Nacho Sánchez, extremo del Cartagena: «Salga quien salga, no baja la intensidad»

El jugador del Efesé ha visto cómo sus minutos han ido decreciendo con el paso de las jornadas, pero él «está disponible para ayudar al equipo»

Jesús Fernández

Cartagena

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:44

Nacho Sánchez analizó el encuentro de este próximo domingo contra el Marbella. «Juegan muy bien, sobre todo las transiciones y tienen gente muy rápida por ... fuera. Tenemos que estar muy atentos», avisó el futbolista canario de 32 años, que transmitió las «ganas de sacar los tres puntos fuera de casa» que tiene la plantilla albinegra.

